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Ждет "усталости" украинцев, чтобы перейти в наступление: в США раскрыли планы Путина по Украине

27 августа 2022, 20:08

Путин решил продлить сроки войны против Украины, поскольку Кремль провалил первоначальные планы, считают в Пентагоне.

Путин Украина
Путин строит планы по захвату Украины и "присоединении" ее к России - Пентагон / Коллаж УНИАН

Президент страны-агрессора России Владимир Путин не отказывается от плана полного захвата Украины. Кремль продлил сроки войны, поскольку россиянам не удалось реализовать первоначальных задач. Он ждет якобы истощения ВСУ и усталости от войны союзников Киева на Западе. Если будет такая ситуация, Москва усилит свое наступление. Об этом заявил замминистра обороны США Колин Каль.

Как сообщает пресс-служба Пентагона, он рассказал о том, что согласно данным американцев, Путин не оставляет своих планов относительно полной оккупации Украины, свержения властей в Киеве и, дескать, "возвращения" украинского государства в состав "новой российской империи".

Москва продлила сроки войны с Украиной, так как первоначальные планы реализовать не удалось.

"Насколько можем судить по имеющейся нам информации, Путин не отказался от своих общих стратегических целей по захвату большей части Украины, свержению власти, возвращению Украины в состав новой российской империи. Что он сделал, это продлил сроки в знак признания того, что он отклоняется от плана", - объяснил ситуацию Каль.

По его словам, сейчас Путин ждет реализации двух желаемых в Кремле сценариев – мол, истощения сил обороны Украины и усталости Запада от войны, а также высоких цен на энергоносители.

И тогда Москва может усилить свое наступление.

Война России против Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее сказал, что Украина не пойдет на территориальные уступки России. Киев не хочет переноса войны на будущее. Украинское государство намерено полностью восстановить свою территориальную целостность в границах на 1991 год.

Советник Офиса президента Алексей Арестович полагает, что война России с Украиной вошла в четвертую фазу. По мнению Арестовича, она этап продлится 2-3 месяца до зимы. Согласно его прогнозу, продвижения войск ожидать не следует. Войска будут наносить удары по позициям друг друга.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины считают осень решающим периодом на войне Москвы против Киева. В сентябре-октябре возможна активизация боевых действий. В ноябре интенсивность боев может снизиться. Весной 2023 года снова ожидается горячая фаза войны.

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