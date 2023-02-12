"Пытались идти колонной техники": ВСУ разгромили оккупантов на Донбассе, россияне отступили

На Кременском направлении российская армия отступила для пополнения своих подразделений после значительных потерь.

ВСУ, война, украинские военные / 93-я ОМБр Холодный Яр

Российские оккупанты в последние несколько дней активно вели атаки в направлении Кременной, однако отошли, понеся существенные потери.

Как рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, сейчас ситуация в Луганской области сложная, но полностью контролируется Силами обороны.

"Несколько дней назад было очень много мощных атак. Основные усилия были брошены на Кременском направлении. Враг не дает покоя и в направлении Белогоровки, там постоянные обстрелы из танков, тяжелой артиллерии и авиации", - рассказал он.

Гайдай также отметил, что на Кременском направлении российская армия отступила для пополнения своих подразделений после значительных потерь.

"Они отошли, ведь им нужно было пополнить свои подразделения, поскольку были достаточно разбиты. Пытались идти даже колонной техники, но после хорошего ответа от наших защитников они так же отошли назад", - заявил глава Луганской ОВА.

Наступление России на Украину

Министр обороны Алексей Резников ранее рассказал, что агрессор Россия в ходе своего наступления на Украину применит уже новую тактику. Враг намерен действовать в рамках так называемого ползучего наступления. Атаковать оккупанты будут на двух направлениях – востоке и юге. По мнению министра, оккупировать всю Украину враг уже не будет пытаться.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что оккупанты РФ готовы пойти в атаку к годовщине полномасштабного нападения на Украину. Ожидаются наступательные действия на определенном направлении. Директор Кремля Путин поставил оккупантам задачу захватить все районы Донецкой и Луганской областей.

Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес заявил, что агрессору России не удастся достичь значительных успехов в ходе своего нового наступления. Как полагает американский военный, россияне не решили свои проблемы с логистикой и кадрами. Даже с группировкой в 200-300 тысяч человек они не смогут осуществить прорыв.

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