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Военный эксперт спрогнозировал, как ВСУ могут освободить Кременную и Сватово

4 февраля 2023, 04:50
Известный военный эксперт Роман Свитан уверен, что ВСУ в Луганской области осталось продвинуться несколько километров.
Свитан, ВСУ
Военный эксперт спрогнозировал, как ВСУ могут освободить Кременную и Сватово / коллаж фото УНИАН

Украинской армии в Луганской области осталось продвинуться несколько километров ‒ и тогда российские войска вынуждены будут отступать из Кременной в сторону Рубежного. Об этом заявил в интервью Дмитрию Гордону известный военный эксперт Роман Свитан

"Кременную мы могли взять и раньше, к Новому году. Там был момент, связанный с нашими определенными действиями... Только мы не саму Кременную должны были взять — мы должны были перерезать нити поставки, то есть взять практически в полное окружение саму Кременную. Но зайти с юга. Не с севера, как мы сейчас перерезаем и выходим к Червонопопивке, а зайти с юга. Да, где-то на 5-е число (января – Главред). Но не сложилось", – рассказал эксперт.

В то же время Свитан убежден, что ВСУ таки освободят от врага и Кременную, и Сватово. Он также описал сценарий, по которому это может произойти.

"Мы однозначно возьмем не только Кременную и Сватово. Со Сватово – здесь проще. Сейчас идем через Куземовку: немного южнее, – севернее Сватово, перерезаем дорогу основную из Валуйков. После того, как ее перережем, останется только одна дорога: на Старобельск. И к ней тоже подойдем. То есть мы сватовский гарнизон просто выдавим — и они уйдут из Сватово", — подытожил эксперт.

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Война России против Украины

Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вернет все свои территории, включая Крым и Донбасс. По его словам, часть территорий будет возвращена военным путем, а часть – дипломатическим. В то же время Кулеба отметил, что сейчас слишком рано делать какие-либо прогнозы относительно того, какие временно оккупированные регионы будут возвращены благодаря слаженным действиям ВСУ, а какие – за столом переговоров.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прогнозирует, что война в Украине закончится в этом году. По его словам, об этом свидетельствует "математика войны" и четкие анализы разведки. Подоляк подчеркнул, что у власти есть очень эффективная аналитическая структура.

Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула прогнозирует, что война России против Украины завершится в марте 2023 года. По его словам, порог прочности РФ ниже, чем был в СССР. Эксперт подчеркнул, что Россия сейчас не так сильна, ведь не имеет большого состояния и потеряла в Украине гораздо больше войск, чем СССР в Афганистане.

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