Известный военный эксперт Роман Свитан уверен, что ВСУ в Луганской области осталось продвинуться несколько километров.

Военный эксперт спрогнозировал, как ВСУ могут освободить Кременную и Сватово / коллаж фото УНИАН

Украинской армии в Луганской области осталось продвинуться несколько километров ‒ и тогда российские войска вынуждены будут отступать из Кременной в сторону Рубежного. Об этом заявил в интервью Дмитрию Гордону известный военный эксперт Роман Свитан

"Кременную мы могли взять и раньше, к Новому году. Там был момент, связанный с нашими определенными действиями... Только мы не саму Кременную должны были взять — мы должны были перерезать нити поставки, то есть взять практически в полное окружение саму Кременную. Но зайти с юга. Не с севера, как мы сейчас перерезаем и выходим к Червонопопивке, а зайти с юга. Да, где-то на 5-е число (января – Главред). Но не сложилось", – рассказал эксперт.

В то же время Свитан убежден, что ВСУ таки освободят от врага и Кременную, и Сватово. Он также описал сценарий, по которому это может произойти.

"Мы однозначно возьмем не только Кременную и Сватово. Со Сватово – здесь проще. Сейчас идем через Куземовку: немного южнее, – севернее Сватово, перерезаем дорогу основную из Валуйков. После того, как ее перережем, останется только одна дорога: на Старобельск. И к ней тоже подойдем. То есть мы сватовский гарнизон просто выдавим — и они уйдут из Сватово", — подытожил эксперт.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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