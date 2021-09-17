Ради лайков в соцсетях: в Украине подростков накрыло смертельно опасное "развлечение"

У подростков в Украине новое опасное "развлечение" / УНИАН

В Украине среди подростков набирает популярности новое опасное увлечение, которое получило название – сниффинг.

Как утверждают медики, самое страшное заключается в том, что дети и подростки вредят своему здоровью ради лайков в социальных сетях, пишет Obozrevatel.

Опасный челлендж: что такое сниффинг

Опасный челледж представляет из себя процесс, когда дети нюхают освежители воздуха и вдыхают опасный для здоровья газ для зажигалок.

Недавно в Днепре из-за такого "развлечения" уже погиб ребенок - 15-летний парень вдохнул газ из баллончика для заправки зажигалок и тут же скончался. Таким образом он пытался удивить своих друзей.

Что чувствуют участники опасного "развлечения"

По словам парамедика, ранее среди подростков было популярно глотать подушечки с жидкостью для посудомоечных машин или но-шпу. А теперь они нюхают газ. Все это они делают ради видео в Tik-Tok.

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Подростки вдыхают этот газ ради "кайфа": он их опьяняет и вводит на некоторое время в экстаз. Хотя сами врачи говорят, что когда смесь бутана и изобутана попадает в легкие, то она замещает собой кислород. В результате у человека наступает гипоксия – нехватка кислорода.

Почему снифиинг смертельно опасен

"Основными составляющими газа для зажигалок являются бутан и изобутан. Когда эта смесь попадает в легкие человека, то она заменяет собой кислород. В результате у человека наступает гипоксия – недостаток кислорода. Подростки испытывают эйфорию, у них происходит изменение сознания", – объясняет врач-токсиколог Андрей Савченко.

Медик отмечает, что даже небольшое количество такого газа может привести к смерти, а постоянное вдыхание небольших доз разрушает мозг.

"Человек испытывает кислородное голодание, это ослабляет его умственные способности, память, способность концентрироваться и приводит к деградации личности", – говорит врач.

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Напомним, доктор и известный телеведущий Евгений Комаровский предупредил родителей о новой опасной детской игре. Речь идет о сниффинге, который может стать летальным ребенка.

По словам Комаровского, сниффинг - это современная форма токсикомании, распространенная среди детей, когда они нюхают газ из зажигалок или баллонов для их заправки.