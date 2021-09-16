На кону - жизнь ребенка: Комаровский предупредил родителей о смертельном детском развлечении

Комаровский предупредил об опасной детской "забаве" / Скриншот

Доктор и известный телеведущий Евгений Комаровский предупредил родителей о новой опасной детской игре. Речь идет о сниффинге, который может стать летальным ребенка. Об этом педиатр рассказал в Instagram.

По словам Комаровского, сниффинг - это современная форма токсикомании, распространенная среди детей, когда они нюхают газ из зажигалок или баллонов для их заправки.

"Известно о значительном количестве детских смертей из-за их увлечения сниффингом. В зоне риска, в том числе дети младшего школьного возраста", - утверждает Комаровский.

Доктор также вспомнил трагический случай, который произошел в Днепропетровской области. Там 15-летний парень вдохнул газ из баллона для заправки зажигалок и сразу скончался. Его подруга рассказала, что они хотели записать ролик для TikTok, "для прикола".

Напомним, ранее Комаровский заявил о том, что коронавирус может передаваться аэрозольным путем. По его словам, вентиляция помещения и открытые форточки оказываются намного более эффективным способом профилактики, чем все маски вместе взятые.