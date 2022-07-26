Рано утром в Николаеве под вой сирены прогремели мощные взрывы

Николаев обстреливали с временно оккупированных территорий на Юге. Мэр города Александр Сенкевич призвал жителей оставаться в укрытиях.
В Николаеве рано утром 26 июля прогремели мощные взрывы. Сработала воздушная тревога. На месте прилетов начались пожары.
Мэр города Александр Сенкевич в Telegram призвал жителей города оставаться в укрытиях.
"Мощные взрывы раздаются в Николаеве! Прошу всех оставаться в укрытиях! Хоть и завершился комендантский час, но воздушная тревога продолжается", - говорится в сообщении.
В местных Telegram-каналах отмечают, что "прилетов" было пять. На месте поднимается черный дым.
Николаев обстреливали с временно оккупированных территорий на Юге.
Новости Николаева онлайн:
Кроме того, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе с использованием самолетов стратегической авиации.Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram.
"Одещина. Ракетная атака с использованием самолетов стратегической авиации. Подробности - позже", - написал Братчук.
Как сообщал Главред, вечером в понедельник, 18 июля, россияне совершили мощный обстрел Николаева. В результате атаки пострадала одна женщина.
Вечером 18 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области. В результате обстрела пострадали шесть человек, среди них ребенок.
23 июля российские оккупационные войска выпустили по Кировоградской области 13 ракет, в результате есть погибшие и раненые.
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