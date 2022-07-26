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Рано утром в Николаеве под вой сирены прогремели мощные взрывы

26 июля 2022, 06:26

Николаев обстреливали с временно оккупированных территорий на Юге. Мэр города Александр Сенкевич призвал жителей оставаться в укрытиях.

Над Николаевом поднимается черный дым
Над Николаевом поднимается черный дым / Фото Telegam

В Николаеве рано утром 26 июля прогремели мощные взрывы. Сработала воздушная тревога. На месте прилетов начались пожары.

Мэр города Александр Сенкевич в Telegram призвал жителей города оставаться в укрытиях.

"Мощные взрывы раздаются в Николаеве! Прошу всех оставаться в укрытиях! Хоть и завершился комендантский час, но воздушная тревога продолжается", - говорится в сообщении.

В местных Telegram-каналах отмечают, что "прилетов" было пять. На месте поднимается черный дым.

Николаев обстреливали с временно оккупированных территорий на Юге.

Новости Николаева онлайн:

Кроме того, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе с использованием самолетов стратегической авиации.Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram.

"Одещина. Ракетная атака с использованием самолетов стратегической авиации. Подробности - позже", - написал Братчук.

Как сообщал Главред, вечером в понедельник, 18 июля, россияне совершили мощный обстрел Николаева. В результате атаки пострадала одна женщина.

Вечером 18 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области. В результате обстрела пострадали шесть человек, среди них ребенок.

23 июля российские оккупационные войска выпустили по Кировоградской области 13 ракет, в результате есть погибшие и раненые.

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