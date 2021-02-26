Разумков раскрыл детали нового заседания СНБО

Дмитрий Разумков заявил о том, что вряд ли сможет принять участие в заседании СНБО.
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил о том, что вряд ли сможет принять участие в заседании Совета национальной безопасности и обороны, которое назначено на пятницу, 26 февраля.
Как подчеркнул он в комментарии агентству Интерфакс Украина, сейчас он находится с рабочей поездкой в Винницкой области, поэтому вряд ли сможет участвовать в заседании СНБО.
В то же время спикер парламента подчеркнул, что в настоящее время не знает повестку дня заседания Совета национальной безопасности и обороны.
"То, что сегодня состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны – информация появилась и была отправлена членам СНБО вчера вечером… Повестка дня заседания по состоянию на сегодня членам СНБО предоставлена не была. Я так понимаю, что она будет передана для ознакомления непосредственно на заседании СНБО", - добавил Разумков.
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Новое заседание СНБО:
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский созывает новое заседание Совета национальной безопасности и обороны, оно запланировано на пятницу, 26 февраля.
Целью заседания СНБО является "принятие оперативных решений по актуальным вопросам государственной безопасности".
Санкции СНБО:
- 2 февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против депутата от Оппозиционного платформы - за жизнь Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne.
- 19 февраля СНБО принял решение о применении санкций против 19 юридических и 8 физических лиц.
- В частности, санкции будут применены к председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку и его жене Оксане Марченко. Санкции налагаются на все имущество и активы, которые есть в подчинении Медведчука и его жены.