Разводят костер на трупах: командиры РФ сжигают даже недавно мобилизованное "мясо" - Маляр

Российские командиры приказывают сжигать трупы погибших оккупантов / Коллаж фото Минобороны Украины, Reuters

В Украине на фронте уже были замечены россияне, которых недавно призвали в рамках "частичной" мобилизации. Но не всем удается выжить и попасть в плен. Российское командование приказывает сжигать тела погибших оккупантов, не спасает это и недавно прибывшее "пушечное мясо". Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр во время брифинга.

Такую тактику оккупанты применяют, чтобы скрыть точное количество потерь российской армии.

"Российское командование на фоне успешных контрнаступательных действий Вооруженных сил Украины для сокрытия реальных потерь массово применяет практику сжигания тел погибших, в том числе недавно прибывших по мобилизации", – сказала Маляр.

Российское Минобороны не обеспечило мобилизованных необходимым снаряжение. Россиян бросили на передовую без подготовки.

Напомним, у российских захватчиков началась настоящая паника после серии точных ударов ВСУ. Один из российских оккупантов пожаловался своей жене, что в результате ударов ВСУ уничтожена база с топливом и техникой.

Также они жалуются на то, что они боятся даже головы высунуть из окопов, ведь украинские военные мощно "насыпают" оккупантам. Вражеские войска констатируют преимущество украинского вооружения. Они в шоке, ведь у них нет оружия уровня ВСУ.

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