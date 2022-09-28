Режим Путина стал хрупким, система Кремля может посыпаться в любой момент – политолог

Пока режим Путина выглядит монолитным, но Кремль уже не может справляться с вызовами – эксперт / Коллаж УНИАН

Бегство людей из России и нежелание Европы пускать их в свои страны ослабляет режим главы Кремля Владимира Путина. Российский режим после объявления мобилизации стал хрупким. Власть может посыпаться в любой момент, особенно если произойдет событие, которое поспособствует развитию подобного сценария. Об этом заявил политолог Олег Саакян.

В эфире Радио НВ он рассказал о том, что бегство людей из страны, а также нежелание других стран принимать у себя лиц, которые не хотят воевать за Россию, ослабляет режим Путина.

"То, что бегут все эти люди, — это ослабляет путинский режим. То, что их не пускают в европейские страны, — еще больше будет ослаблять режим. И это вызывает у нас симпатию", - считает эксперт.

По его словам, правящий режим в Кремле стал хрупким после того, как была объявлена мобилизация. Теперь он и вовсе может посыпаться из-за какого-то события, которое станет спусковым крючком, запускающим принцип домино.

"Он (путинский режим) еще монолитно выглядит, еще держит те формы, инструменты, которые у него были. Но уже понятно, что какой-то триггер, который раньше вызвал бы кризис в системе и его бы преодолели, сейчас может запустить принцип домино и система посыплется. Сейчас они будут бояться всего, потому что будет рваться всюду, где тонко. А в России стало тонко повсюду", - подчеркнул Олег Саакян.

Путин объявил мобилизацию в России

Президент страны-агрессора Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России. Он сказал, что на войну против Украины отправят только военных запаса и лиц, которые прошли срочную службу.

Однако по характеру мобилизация похожа больше на общую. В результате этого из России массово стали выезжать мужчины мобилизационного возраста.

Министр обороны Сергей Шойгу официально говорил, что Москва собралась мобилизовать 300 тысяч человек. Однако по данным оппозиционных СМИ, призвать хотят больше 1 миллиона человек.

Советник главы МВД Вадим Денисенко полагает, что Россия на первом этапе мобилизации сможет призвать не более 40-50 тысяч украинцев. У российской системы нет ресурсов, чтобы подготовить и обучить больше людей.

Путин при помощи мобилизации стремится к стабилизации линии фронта. Войска РФ будут пытаться остановить дальнейшее продвижение ВСУ.

Смотрите видео ТСН - как проходит мобилизация в России

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