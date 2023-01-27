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РФ атакует Украину в три шага: эксперт рассказал о хитростях оккупантов

27 января 2023, 01:35
Россияне пытаются истощить украинскую ПВО дронами прежде чем запускать по Украине крылатые ракеты.
Российская ракета, шахеды, Сергей Згурец
РФ атакует Украину в три шага, отмечает эксперт Сергей Згурец/ Минобороны РФ, Telegram, Главред

Страна-агрессор Россия во время ракетных ударов по Украине прибегает к хитрости, чтобы выявить расположение украинской противовоздушной обороны, после чего обойти или истощить ПВО.

Из-за этого оккупанты атакуют в три этапа, рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире телеканала "Эспрессо". Он отмечает, что захватчики используют дроны преимущественно для того, чтобы обнаружить ПВО Украины и истощить его.

"Враг обычно использует три элемента атак по Украине – это поднятие самолета в воздух с ракетами "Кинжал", что заставляет нас активизировать средства радиолокационного наблюдения, чтобы активизировать комплексы ПВО. Далее по обнаруженным объектам враг пытается осуществлять атаки БПЛА Shahed", – поясняет Згурец.

Но основная цель применения "шахедов" – попытаться исчерпать ресурсы зенитных ракет, которыми прикрывают Киев.

Когда противник поднимает в воздух свои ракетоносители, украинские системы ПВО перебазируются, чтобы враг не мог обнаружить их местоположение.

"После сбития Shahed противник считает, что возможности нашей ПВО уменьшились и можно уже использовать крылатые ракеты, которые гарантированно сбивает наше ПВО", – рассказал эксперт.

Кто такой Сергей Згурец

Сергей Згурец – украинский журналист и военный эксперт. Автор научных изданий о военно-промышленном комплексе Украины. Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, главный редактор одноименного журнала. Член правления гражданской организации Лига оборонных предприятий Украины, пишет Википедия.

Он отметил, что наибольшего разрушения наносят российские ракеты Х-22. Кроме этого, враг может использовать С-300 и С-400 для ударов по Киеву.

Массированный ракетный удар по Украине

Напомним, Россия в четверг, 26 января, массово атаковала Украину ракетами. Страна-агрессор выпустила ракеты как из авиации, так и с кораблей.

В Киеве во время воздушной тревоги прогремели взрывы. Был "прилет" в Днепровском районе украинской столицы. Также в Голосеевском районе Киева в результате падения части ракеты погиб 55-летний мужчина, еще два человека пострадали.

"Прилеты" были также в Винницкой области и на Одесчине. В Винницкой области обошлось без пострадавших. В Одессе были повреждены несколько объектов энергетической инфраструктуры, о пострадавших не сообщалось.

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