РФ готовит мощные удары: в Силах обороны назвали вероятные цели и сроки атак

Спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк прокомментировала вероятность усиления обстрелов со стороны оккупационных войск РФ на Рождество.
Как подчеркнула она в эфире информационного телемарафона, не следует привязываться к конкретным датам, поскольку враг может усилить террор независимо от даты календаря.
Представитель Сил обороны юга напомнила, что ранее РФ наносила мощные удары по Украине, при этом была зафиксирована активность беспилотников в направлении населенных пунктов Куцурубской и Очаковской общины на юге.
"Это значит, что враг пытается рассредоточивать и наши усилия. Следовательно, не исключены и подобные провокации по усилению обстрелов. Надо понимать, что у этой нации нет ничего святого", - добавила Гуменюк.
Кто такая Наталья Гуменюк
Наталья Гуменюк – украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.
Удары РФ по Украине
Ранее в ВСУ назвали, сколько ракет готова применить РФ. Носителей для Кинжалов у РФ достаточно, а вот самих ракет не так много, пояснил Юрий Игнат.
Напомним, что РФ запустила по югу Украины более 40 дронов. По предварительным данным, силы ПВО сбили 32 вражеских дрона в небе над Одесской областью и семь – над Николаевщиной.
Стало известно, какой объект пыталась поразить РФ. Згурец отметил, что РФ в этот раз использовала ракеты 48Н6, которые, по словам эксперта, являются "оружием террора" и запускаются из Брянской области.
Больше военных новостей:
- "Выиграли битву за Черное море": Кулеба раскрыл успехи ВСУ во время контрнаступления
- Войну в Украине можно выиграть в течение трех лет-министр обороны Эстонии
- Россияне прикрывались пленными воинами ВСУ во время штурма: в Страткоме отреагировали