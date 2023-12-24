РФ готовит мощные удары: в Силах обороны назвали вероятные цели и сроки атак

Не исключено усиление обстрелов РФ на Рождество, подчеркнула Наталия Гуменюк.

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Наталья Гуменюк предупредила об угрозе новых ударов / Коллаж: Главред, Фото: Скрииншот

Спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк прокомментировала вероятность усиления обстрелов со стороны оккупационных войск РФ на Рождество.

Как подчеркнула она в эфире информационного телемарафона, не следует привязываться к конкретным датам, поскольку враг может усилить террор независимо от даты календаря.

Представитель Сил обороны юга напомнила, что ранее РФ наносила мощные удары по Украине, при этом была зафиксирована активность беспилотников в направлении населенных пунктов Куцурубской и Очаковской общины на юге.

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"Это значит, что враг пытается рассредоточивать и наши усилия. Следовательно, не исключены и подобные провокации по усилению обстрелов. Надо понимать, что у этой нации нет ничего святого", - добавила Гуменюк.

Кто такая Наталья Гуменюк Наталья Гуменюк – украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.

Удары РФ по Украине

Ранее в ВСУ назвали, сколько ракет готова применить РФ. Носителей для Кинжалов у РФ достаточно, а вот самих ракет не так много, пояснил Юрий Игнат.

Напомним, что РФ запустила по югу Украины более 40 дронов. По предварительным данным, силы ПВО сбили 32 вражеских дрона в небе над Одесской областью и семь – над Николаевщиной.

Стало известно, какой объект пыталась поразить РФ. Згурец отметил, что РФ в этот раз использовала ракеты 48Н6, которые, по словам эксперта, являются "оружием террора" и запускаются из Брянской области.

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