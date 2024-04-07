РФ изменила тактику обстрелов Харьковщины, возможна принудительная эвакуация - глава ОГА

Оккупанты системно днем и ночью наносят повторные удары по одним и тем же локациям.

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РФ изменила тактику обстрелов Харьковщины, возможна принудительная эвакуация населения/ коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины в Харьковской области, Telegram Олег Синегубов

Российская оккупационная армия продолжает массированно обстреливать города и села в Харьковской области. Но оккупанты изменили свою тактику обстрелов.

Захватчики в последнее время системно наносят повторные удары по одной и той же локации. Об этом рассказал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в эфире телемарафона.

"Наблюдаем изменение тактики вражеских обстрелов: системно днем и ночью наносятся повторные удары по одной локации. Учитывая ситуацию, просим жителей Харькова и области быть максимально осторожными во время воздушной тревоги, и в случае ее объявления обязательно быть в безопасных местах", - отметил Синегубов. видео дня

Он рассказал, что самым сильным обстрелам подверглись населенные пункты на Купянском направлении - Волчанск, Боровая.

Синегубов добавил, что рассматривается возможность проведения принудительной эвакуации из северной части Харьковской области - речь идет о тех населенных пунктах, которые постоянно находятся под обстрелами со стороны российских оккупантов.

"В полдень россияне КАБами обстреляли пригород Золочева. Повреждены резервуары и технические сооружения местного предприятия, выбиты окна в частных домах. Без пострадавших", - отметил глава ОГА.

Кто такой Олег Синегубов? Олег Синегубов – председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации. Ранее, в период с 11 ноября 2019 по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский срочно посоветовался с главами СБУ и ГУР. Президент обсудил ситуацию вокруг ударов врага по Харькову и восточным регионам Украины.

Стали известны детали удара ГУР по аэродрому в Ейске. Беспилотники Главного управления разведки повредили семь самолетов на аэродроме в Ейске.

Также ранее политический и экономический эксперт Тарас Загородний объяснил, какие шаги приблизят нас к победе. Если украинцы будут вести симметричную войну против России, то могут проиграть. Поэтому наше государство должно вести асимметричную войну.

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