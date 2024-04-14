РФ может собрать 300-тысячный "кулак": раскрыт сценарий штурма Харькова

Петр Черник прокомментировал вероятность нового массированного наступления российских оккупантов.

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Петр Черник спрогнозировал развитие ситуации на поле боя / Коллаж: Главред, фото: Армия inform, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Военный эксперт и полковник ВСУ в запасе Петр Черник прокомментировал вероятность нового массированного наступления российских оккупантов.

Как подчеркнул он в интервью Каналу 24, на сегодня серьезного потенциала, чтобы организовать прорывные операции, у страны-агрессора нет.

"40 километров до Харькова – это армейский корпус. Если бы они имели эти силы и средства, они бы давно это сделали. Они после давления на Авдеевку, диаметр которой 5 – 8 километров, пошли резко вниз. Сейчас немного продвигаются, но это несколько сотен метров. Чтобы организовать битву за такой огромный город как Харьков, надо хотя бы 150 тысячный корпус", - пояснил эксперт.

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Вместе с тем он предупредил о том, что не исключена мобилизация еще 300 тысяч оккупантов, однако это возможно ближе к осени.

"Если будет 300 тысяч, то, на мой взгляд, не быстрее, чем на осень. Скорее даже они с их мегацентрализованной системой сделать не смогут. Есть определенные законы физики, мобилизации, бюрократии, приказов, законов, техники", - добавил Черник.

Кто такой Петр Черник Военный эксперт, полковник, бывший заведующий кафедрой иностранных языков и военного перевода Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Атаки РФ на Харьков

Ранее сообщалось, что РФ собирает ударный "кулак": превращает город-миллионник в "серую зону". Оккупанты РФ намерены превратить Харьков в "серую зону", непригодную для проживания гражданского населения, пишет британское издание The Economist.

Как сообщалось ранее, РФ "жестко" забрасывает Харьков бомбами. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные системы противовоздушной обороны Patriot сейчас должны находиться именно в Украине, чтобы впоследствии не пришлось их применять по всему восточному флангу НАТО.

Напомним, ранее Зеленский срочно посовещался с главами СБУ и ГУР. Президент обсудил ситуацию вокруг ударов врага по Харькову и восточным регионам Украины.

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