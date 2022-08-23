"РФ наращивает силы": США призывают американцев немедленно уехать из Украины

РФ может обстрелять Украину ракетами, американцев призывают эвакуироваться / Коллаж фото УНИАН, Reuters

Уже завтра, 24 августа, в Украине будут отмечать День Независимости страны. В связи с этим появляется всё больше сообщений о том, что российские оккупанты могут устроить массированный обстрел территории Украины. США призывают американцев незамедлительно выехать из Украины. Об этом сообщает посольство США.

В Штатах заметили, что Россия наращивает свои силы для нанесения ракетных ударов по Украине. Американцев просят уехать из-за повышенной угрозы обстрела.

"Госдепартамент владеет информацией, что Россия наращивает усилия для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре Украины и правительственным объектам в ближайшие дни. Российские удары по Украине представляют постоянную угрозу для мирных жителей и гражданской инфраструктуры. Посольство США призывает американских граждан покинуть Украину сейчас, используя доступные частные варианты наземного транспорта, если это безопасно", – говорится в сообщении.

Угроза ракетных ударов по Украине 24 августа

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что войска РФ на этой неделе могут пойти на особо жесткие атаки и провокации против Украины. Глава государства сказал, что украинцам важно не поддаваться давлению врага.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк не исключил усиление Россией обстрела украинских городов в День Независимости Украины. Возможны удары, в том числе и по Киеву.

В ночь с 20 на 21 августа в Подмосковье произошел взрыв автомобиля, в котором находилась Дарья Дугина - дочь идеолога "русского мира" и пропагандиста Александра Дугина. Она погибла.

В России обвинили в ее гибели Украину. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк опроверг причастность Киева к гибели Дугиной.

Главная российская пропагандистка Маргарита Симоньян и другие ее коллеги призвали Россию "нанести удар по центрам принятия решений" в Киеве.

Работникам государственных учреждений, которые расположены в правительственном квартале - Офиса президента, Верховной Рады, НБУ и других органов власти – рекомендуют в период с 22 по 26 августа работать дома или, по возможности, как можно меньше появляться в таких зданиях.

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