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"Я в это не верю": Арестович прокомментировал опасность ракетных ударов на День Независимости

22 августа 2022, 16:54

Вместе с тем Алексей Арестович призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

'Я в это не верю': Арестович прокомментировал опасность ракетных ударов на День Независимости
Арестович не верит в то, что РФ обстреляет Киев в День Независимости Украины / коллаж фото УНИАН, Reuters

В Украине постоянно появляются сообщения о том, что Россия может осуществить массированные артиллерийские и ракетные обстрелы на День Независимости Украины. Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что РФ действительно может готовить провокации, но в массированный обстрел Киева он не верит. Об этом он сказал в эфире "Сніданок з 1+1".

"Опасность, наверное, есть, хотя я скептически отношусь к массированным обстрелам или чему-то такому. Объясню почему. Россияне сейчас ищут пути к переговорам. А любая эскалация отбрасывает это назад ... Много заговоров будет, много угроз. Мы готовимся. Пренебрегать нельзя безопасностью. Если раздается сигнал воздушной тревоги, не игнорируйте эти несколько дней. Но я не верю в массированные обстрелы, особенно Киева", — сказал Арестович.

Он также добавил, что провокации вокруг ЗАЭС являются лишь попыткой РФ вывести стороны на переговоры. Арестович считает, что поднятие ставок Россией является "очень большой глупостью".

Угроза ракетных ударов по Украине 24 августа

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что войска РФ на этой неделе могут пойти на особо жесткие атаки и провокации против Украины. Глава государства сказал, что украинцам важно не поддаваться давлению врага.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк не исключил усиление Россией обстрела украинских городов в День Независимости Украины. Возможны удары, в том числе и по Киеву.

В ночь с 20 на 21 августа в Подмосковье произошел взрыв автомобиля, в котором находилась Дарья Дугина - дочь идеолога "русского мира" и пропагандиста Александра Дугина. Она погибла.

В России обвинили в ее гибели Украину. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк опроверг причастность Киева к гибели Дугиной.

Главная российская пропагандистка Маргарита Симоньян и другие ее коллеги призвали Россию "нанести удар по центрам принятия решений" в Киеве.

Работникам государственных учреждений, которые расположены в правительственном квартале - Офиса президента, Верховной Рады, НБУ и других органов власти – рекомендуют в период с 22 по 26 августа работать дома или, по возможности, как можно меньше появляться в таких зданиях.

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