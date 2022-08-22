'Я в это не верю': Арестович прокомментировал опасность ракетных ударов на День Независимости

Арестович не верит в то, что РФ обстреляет Киев в День Независимости Украины / коллаж фото УНИАН, Reuters

В Украине постоянно появляются сообщения о том, что Россия может осуществить массированные артиллерийские и ракетные обстрелы на День Независимости Украины. Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что РФ действительно может готовить провокации, но в массированный обстрел Киева он не верит. Об этом он сказал в эфире "Сніданок з 1+1".

"Опасность, наверное, есть, хотя я скептически отношусь к массированным обстрелам или чему-то такому. Объясню почему. Россияне сейчас ищут пути к переговорам. А любая эскалация отбрасывает это назад ... Много заговоров будет, много угроз. Мы готовимся. Пренебрегать нельзя безопасностью. Если раздается сигнал воздушной тревоги, не игнорируйте эти несколько дней. Но я не верю в массированные обстрелы, особенно Киева", — сказал Арестович.

Он также добавил, что провокации вокруг ЗАЭС являются лишь попыткой РФ вывести стороны на переговоры. Арестович считает, что поднятие ставок Россией является "очень большой глупостью".

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