Россия и Беларусь могут пойти в наступление: эксперт назвал единственное условие

Россия рассматривает возможность наступление на север Украины вместе с Беларусью / Коллаж фото Reuters

Армия России и Беларуси могут пойти в наступление на северном направлении. Такой план они будут пытаться осуществить только в том случае, если Украина потерпит поражение на Донбассе. Об этом рассказал директор Института исследования российской агрессии Юрий Шулипа в интервью Главреду.

"Такой план может быть реализован только в одном случае - если ВСУ потерпят военное поражение на Донбассе. В настоящее время вероятность этого равна нулю, соответственно, равно нулю нападение со стороны белорусской территории на Украину", — сказал Юрий Шулипа.

Эксперт считает, что во второй раз оккупантам не получится захватить Киев или другие северные территории Украины. На это указывает то, что в России существенные проблемы с мобилизацией.

"С учётом того, что они начинают призывать в армию тех людей, которые никогда в жизни не держали оружия и создают добровольческие подразделения из тех лиц, которым уже за 50 лет, это говорит о том, что у них существуют проблемы с живой силой и они не могут решать своих задач на луганском, донецком, херсонском и мелитопольском направлениях. А это указывает на то, что даже в стратегической перспективе у них ничего не получится", — отметил Шулипа.

По мнению Шулипы, сейчас оккупанты просто пытаются провести отвлекающие маневры. Вероятность "захвата" равна нулю.

"Само военно-политическое руководство страны-агрессора надеется, что если им каким-то судом удастся победить силы обороны Украины на юго-востоке, то они приступят к захвату Украины, но уже при поддержке Вооруженных сил Республики Беларусь", — добавил Шулипа.

Он также убежден, что это не произойдет ни только в ближайшие месяцы, но и вообще никогда.

"По той простой причине, что после военно-стратегического поражения России в Украине, РФ перестанет существовать как государство", — добавил Шулипа.

Напомним, руководство Беларуси путается в заявлениях: Лукашенко говорит, что Беларусь является участником войны, у Минобороны – наоборот. В Украине отреагировали на заявления белорусского Минобороны, будто они не являются участниками войны, и заявили, что именно Беларусь разрешила российским войскам со своей территории вторгнуться в Украину.

Военный эксперт Николай Сунгуровский предположил, что если Лукашенко все же отдаст приказ своей армии атаковать Украину, она может пойти против его правящего режима. В таком случае, считает Сунгуровский, Лукашенко просто сметут. Возглавить подобное движение могут белорусы, воюющие в составе ВСУ.

Другие новости: