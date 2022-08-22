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"Нож в спину": Данилов рассказал, как Беларусь нагло обманула Украину

22 августа 2022, 11:53

Перед вторжением войск РФ в Украину белорусские власти всеми правдами и неправдами божилась, что с их территории на нас никто не пойдет.

Алексей Данилов, Александр Лукашенко
Данилов рассказал, как Беларусь нагло обманула Украину перед вторжением РФ/ УНИАН

Белорусские власти за несколько дней до полномасштабного вторжение войск России в Украине убеждали украинское военно-политическое руководство, что с их территории никто не будет нападать на наше государство.

Для Украины, которая на самом деле рассмотрела различные варианты развития событий и готовилась к ним, такой вариант стал ударом ножом в спину. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью изданию "Бабель".

"Объясняю, почему для нас это был удар ножом в спину. За несколько дней до полномасштабного вторжения было прямое общение нашего министра обороны с министром обороны Беларуси. Он гарантировал, давал слово генерала, офицера, что такого (угрозы с территории Беларуси – ред.) не будет", – рассказывает Данилов.

Также секретарь СНБО напомнил, что уже на следующий день после упомянутого разговора министров обороны двух стран между собой также пообщались главы Госпогранслужбы Украины и Беларуси. И глава белорусских пограничников тоже заверил, что Украине нечего бояться со стороны его государства.

Поэтому, по словам Данилова, Украина не рассчитывала именно на такой формат развязывания войны.

"Мы ожидали, что может быть донецкое, луганское направления. Как вариант – харьковское, но такой агрессии, как 24 февраля, мы не ожидали, понимаете?" – подчеркнул секретарь СНБО.

Ранее военный эксперт Валентин Бадрак отмечал, что НАТО может вступить в войну с РФ если Путин заставит Лукашенко напасть на страну НАТО.

Напомним, ранее Лукашенко выдал бред, что вместо Украины "воюет НАТО" и сделал циничное заявление о бомбежке. Александр Лукашенко заявил о том, что "не хотел бы, чтобы белорусы воевали".

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