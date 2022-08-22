"Что-то происходит не то": при подготовке оккупантов к "трибуналу" были замечены странный действия

У российских оккупантов в Мариуполе все пошло не по плану с судилищем пленных / Коллаж фото Reuters, Мариупольский горсовет

Российские оккупанты готовятся к проведению так называемого "трибунала" над украинскими военными, которые находятся в плену. Это судилище планируют провести в Мариуполе и даже соорудили клетки. Однако оккупанты начали действовать странно, что указывает на то, что все у них пошло не по плану. Об этом заявил советник городского главы Мариуполя Петр Андрущенко, сообщает 24 канал.

Оккупанты как-то пытаются ужесточить "меры безопасности" - усилили охрану возле местной филармонии, запретили съемку и даже проходить мимо здания.

Советник считает странным то, что оккупанты привлекут не только "арбитров" из Сирии, но и собственных людей из России и Беларуси. Они также пытались использовать людей из Северной Кореи.

"Россия (официально – Главред) не должна участвовать в этом грустном шоу, но что-то у них пошло не так. Если они напрямую приобщили и замазали в соучастники Россию и Беларусь, то что-то там происходит не то", – сказал Андрющенко.

Трибунал над пленными украинцами

Напомним, Верховный суд РФ 2 августа признал полк "Азов" якобы "террористической организацией". Заседание проходило в закрытом режиме по требованию местной Генпрокуратуры. В суде объявили, что решение должно быть выполнено немедленно.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что пленным украинцам теперь грозит серьезная опасность, потому что существует угроза, что их могут безжалостно казнить или приговорить к пожизненному лишению свободы.

Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин заявил, что РФ начала готовиться к суду над пленными азовцами. По его данным, через несколько суток после выхода из Азовстали в Мариуполе, все руководство полка "Азов", которое было на заводе, вывезли в Москву - командира и всех его заместителей. После этого с ними не было возможности установить какую-то связь. Также неизвестно, в каком состоянии они находятся и как к ним относятся.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко не исключает, что оккупанты проведут судилище в День Независимости Украины.

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