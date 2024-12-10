РФ перебрасывает резервы и готовит штурм на юге: полковник назвал направление

Что известно:
- На Ореховском направлении враг провел несколько штурмов
- Враг перебросил личный состав штурмовых групп на передовые позиции
Российские оккупанты готовятся к активизации штурмов на Ореховском направлении, рассказал спикер Сил обороны юга Украины, полковник Владислав Волошин.
В частности, оккупанты ведут разведывательно-поисковые действия, подчеркнул он в эфире информационного телемарафона.
Украинский офицер также отметил, что сегодня на Ореховском направлении враг провел несколько штурмов. Россияне ведут разведывательно-поисковые действия, готовясь к тому, чтобы приступить к активизации именно на этом направлении.
"По данным нашей разведки, враг перебросил личный состав штурмовых групп на передовые позиции. А также провел эвакуацию потерь, поэтому сейчас на передке у него все "свеженькие" и готовы начать штурмовые действия. Но это будут штурмы малыми группами пехоты с привлечением бронетехники и под прикрытием авиации и БПЛА", - добавил Волошин.
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Ранее появилось объяснение активизации РФ на Юге. Цель оккупантов - поражение "зерновых коридоров" и прекращение операций по импорту и экспорту товаров".
Напомним, ранее сообщалось о том, что на юге ситуация изменилась. На Приднепровском направлении в течение последних дней возросла интенсивность штурмовых атак.
Как сообщал Главред, на юге Украины враг понес довольно тяжелые потери - ВСУ уничтожили около сотни человек личного состава и 50 единиц вооружения и военной техники.
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Что такое Силы обороны и безопасности Украины?
Силы безопасности и обороны - собирательное название для всех военных формирований и органов, которые защищают суверенитет Украины: Вооруженные силы, Национальная гвардия, Государственная пограничная служба, Национальная полиция и тому подобное. Силы безопасности и обороны являются составляющими Сектора безопасности и обороны Украины, куда также входит ОПК и прочее, пишет Википедия.
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