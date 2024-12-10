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РФ перебрасывает резервы и готовит штурм на юге: полковник назвал направление

Алексей Тесля
10 декабря 2024, 21:20
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Враг перебросил личный состав штурмовых групп на передовые позиции, рассказал Владислав Волошин.
РФ перебрасывает резервы и готовит штурм на юге: полковник назвал направление
ВСУ отражают атаки РФ / колаж: Главред, фото: 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 38 окрема бригада морської піхоти

Что известно:

  • На Ореховском направлении враг провел несколько штурмов
  • Враг перебросил личный состав штурмовых групп на передовые позиции

Российские оккупанты готовятся к активизации штурмов на Ореховском направлении, рассказал спикер Сил обороны юга Украины, полковник Владислав Волошин.

В частности, оккупанты ведут разведывательно-поисковые действия, подчеркнул он в эфире информационного телемарафона.

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Украинский офицер также отметил, что сегодня на Ореховском направлении враг провел несколько штурмов. Россияне ведут разведывательно-поисковые действия, готовясь к тому, чтобы приступить к активизации именно на этом направлении.

"По данным нашей разведки, враг перебросил личный состав штурмовых групп на передовые позиции. А также провел эвакуацию потерь, поэтому сейчас на передке у него все "свеженькие" и готовы начать штурмовые действия. Но это будут штурмы малыми группами пехоты с привлечением бронетехники и под прикрытием авиации и БПЛА", - добавил Волошин.

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Ранее появилось объяснение активизации РФ на Юге. Цель оккупантов - поражение "зерновых коридоров" и прекращение операций по импорту и экспорту товаров".

Напомним, ранее сообщалось о том, что на юге ситуация изменилась. На Приднепровском направлении в течение последних дней возросла интенсивность штурмовых атак.

Как сообщал Главред, на юге Украины враг понес довольно тяжелые потери - ВСУ уничтожили около сотни человек личного состава и 50 единиц вооружения и военной техники.

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Что такое Силы обороны и безопасности Украины?

Силы безопасности и обороны - собирательное название для всех военных формирований и органов, которые защищают суверенитет Украины: Вооруженные силы, Национальная гвардия, Государственная пограничная служба, Национальная полиция и тому подобное. Силы безопасности и обороны являются составляющими Сектора безопасности и обороны Украины, куда также входит ОПК и прочее, пишет Википедия.

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