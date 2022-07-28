РФ потерпела политическое поражение: эксперт перечислил главные провалы врага

Федоров добавил, что сложно назвать регионы, на которые распространяются амбиции российских властей.
Россияне уже потерпели политическое поражение в войне против Украины и не смогут достигнуть своих целей, которые были изначально ими поставлены, сообщил специалист в области проблем международной безопасности Юрий Федоров в интервью НВ.
"Прежде всего, Россия потерпела политическое поражение. Цели войны, которые были сформулированы Кремлем перед началом вторжения, а именно, капитуляция Украины, разрушение ее государственности, превращение в российский протекторат либо включение в некое союзное государство, не были достигнуты, да и не могли быть достигнуты", - объяснил эксперт.
По словам военного эксперта, своей новой цели, которую РФ хотела добиться еще в марте, не удалось достигнуть до сих пор - речь идет о частичной оккупации Украины, ограничение ВСУ и обязательство о нейтральном статусе.
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Федоров добавил, что сложно назвать регионы, на которые распространяются амбиции российских властей.
"Возможно, это - территории, которые оккупированы в настоящее время. Или более амбициозные стремления, в том числе и Николаевская, Одесская, Харьковская области. Но ситуация на фронтах свидетельствует: достижения этих целей невозможны", - подытожил он.
Напомним, военный эксперт Владислав Селезнев также рассказал, что армии Украины по итогу удастся достичь своей стратегической цели – освобождения оккупированных Херсона, Донбасса и Крыма. По его словам, украинское государство и народ при поддержке Запада четко демонстрируют готовность вернуть свои земли.
Директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский ранее заявил Главреду о том, что постепенное продвижение ВСУ на Херсонской области может подвести войска к позициям, позволяющим нанести удар по Черноморскому флоту РФ. По мнению эксперта, если армия Украины сокрушит российский флот, Москва потеряет половину своих возможностей для нанесения ракетных ударов по украинским городам.
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