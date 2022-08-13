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РФ в панике из-за вооружения ВСУ: угрожает "расширить" географию боевых действий

13 августа 2022, 15:15

В России пригрозили вероятным расширением географических задач" в ответ на продолжение поставок оружия для ВСУ.

украинские военные, российские военные
В РФ пригрозили расширить географию боевых действий в Украине / коллаж фото Генштаб ВСУ, Reuters

Россия пригрозила "расширением географических задач" на войне против Украины в ответ на поставки дальнобойного вооружении для ВСУ. Об этом заявил директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев, сообщают росСМИ.

Он цинично пытается убедить, что дальнобойное вооружение якобы будет "угрожать" временно оккупированным территориям, которые незаконно захватили российские военные.

"Что касается корреляции массированных поставок Киеву западных вооружений с ходом и сроками "специальной военной операции", то ее четко обозначил Сергей Лавров. Накачка Украины более дальнобойными оружейными системами приведет к тому, что географические задачи спецоперации будут отодвигаться еще дальше", — сказал Дарчиев.

Напомним, заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев разразился новыми угрозами. На этот раз в контексте ситуации, которая сейчас разгорелась вокруг оккупированной россиянами Запорожской АЭС, он довольно прямо намекнул, что случайности могут произойти и на атомных станциях в странах Евросоюза.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представители России врут, когда говорят о возможности "диалога" с Украиной. Страна-террорист, после совершенных зверств, с оружием в руках призывает Киев к якобы "переговорам", что фактически является ультиматумом. Москва ведет себя безжалостно в отношении человеческой жизни. Украинцы живут на своей земле, и в Кремле должны были знать, что украинцы будут защищаться.

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