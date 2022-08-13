Освобождение Крыма и наказание инициаторов 'СВО': в ОП назвали сценарий завершения войны

Россия начала войну против Украины и мира в 2014 году, напомнил Михаил Подоляк.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о том, какие результаты войны с РФ устроят украинскую сторону.
Война должна завершиться освобождением Крыма и юридическим наказанием инициаторов "специальной военной операции", написал он в Twitter.
"Россия начала войну против Украины и мира в 2014 году с наглого захвата Крыма. Очевидно, что эта война должна закончиться именно освобождением Крыма", - отметил он.
Кроме того, по мнению Подоляка, война также должна завершиться юридическим наказанием инициаторов "СВО", поименно записанных в протоколе Совбеза РФ от 21 февраля.
"Все остальное будет хождением по кругу", - считает советник руководителя ОП.
Ранее Владимир Зеленский заявил о том, что в ближайшей перспективе должна быть гарантия того, что российские убийцы и пособники терроризма не будут пользоваться "шенгеном".
По словам Зеленского, после всего, что оккупанты наделали в Украине, может быть только одно отношение к России – как к государству-террористу. И именно с этой точки зрения следует определяться с отношением к гражданам России.
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