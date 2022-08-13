УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Освобождение Крыма и наказание инициаторов "СВО": в ОП назвали сценарий завершения войны

13 августа 2022, 13:28

Россия начала войну против Украины и мира в 2014 году, напомнил Михаил Подоляк.

Офис президента
В Офисе президента прокомментировали вероятность завершения войны / УНИАН

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о том, какие результаты войны с РФ устроят украинскую сторону.

Война должна завершиться освобождением Крыма и юридическим наказанием инициаторов "специальной военной операции", написал он в Twitter.

"Россия начала войну против Украины и мира в 2014 году с наглого захвата Крыма. Очевидно, что эта война должна закончиться именно освобождением Крыма", - отметил он.

Кроме того, по мнению Подоляка, война также должна завершиться юридическим наказанием инициаторов "СВО", поименно записанных в протоколе Совбеза РФ от 21 февраля.

"Все остальное будет хождением по кругу", - считает советник руководителя ОП.

Освобождение Крыма и наказание инициаторов 'СВО': в ОП назвали сценарий завершения войны

Ранее Владимир Зеленский заявил о том, что в ближайшей перспективе должна быть гарантия того, что российские убийцы и пособники терроризма не будут пользоваться "шенгеном".

По словам Зеленского, после всего, что оккупанты наделали в Украине, может быть только одно отношение к России – как к государству-террористу. И именно с этой точки зрения следует определяться с отношением к гражданам России.

Читайте еще:

Михаил Подоляк война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

14:59

Украины нет в списке: Жанна Бадоева назвала список любимых стран

14:58

Под Славянском ВСУ "покрошили" вражескую ДРГ и уничтожили два грузовика с солдатами РФВидео

14:46

На Николаевщине скоро будут "определенные результаты": Ким заинтриговал своим заявлениемВидео

14:43

"Эффективность ВСУ - 12 из 10": Пентагон сделал комплимент защитникам Украины

14:19

"По домашнему": Горбунов, Дорофеева, Огневич и другие звезды пришли в гости к Зеленскому

Реклама
14:15

"У них было все, у нас ничего": звезда "Кухни" рассказала, почему уехала в РоссиюВидео

14:11

День ветеринара в Украине 2022: дата, интересные факты о профессии

14:08

Противника заманили в засаду: ВСУ уничтожили сводную бригаду оккупантов РФВидео

13:53

"Оккупанты будут убегать, все бросать": астролог рассказала, когда ВСУ освободят ХерсонВидео

13:28

Освобождение Крыма и наказание инициаторов "СВО": в ОП назвали сценарий завершения войныВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 14 августа 2022: Тельцам – деньги, Близнецам – опасность, Девам – неприятные встречиВидео

12:57

"Наш президент правильно все делает": россиянка боготворит Путина, который отправил ее сына на смерть

12:46

Начало деоккупации: на Херсонщине рассказали, как оставили РФ без подкрепленияВидео

12:33

Умерла актриса Энн Херч

12:06

В полупрозрачном бикини: редкое фото любовницы Путина Кабаевой слили в сеть

11:58

Мощный удар ПВО: на востоке сбили российский штурмовик Су-25 и четыре беспилотника РФФотоВидео

11:48

После Украины Путин может пойти войной на Казахстан и Грузию – Die Welt

11:36

"Мы делаем с вами общее дело": россияне, приехавшие "восстанавливать" Луганщину, пожаловались ПутинуВидео

11:29

Конфликт затянется: в британской разведке дали тревожный прогноз по срокам войны с РФВидео

11:28

Не люблю ни как человека, ни как актера: Катя Кузнецова "разнесла" НагиеваВидео

Реклама
10:59

Пять главных шагов: у Зеленского раскрыли рецепт победы в войне с РФВидео

10:56

Песец уже в дороге: Россию ждет экономический армагеддонмнение

10:53

Война может приостановиться: эксперт спрогнозировал, что Украину ждет зимой

10:28

Дикая история из РФ: родители российского солдата похоронили чужое тело ради "гробовых"Видео

10:01

"Путин в отчаянном положении": эксперт объяснил, чем для Путина закончится освобождение ВСУ ХерсонаВидео

09:57

Гороскоп на сегодня, 13 августа 2022: Весам – сплетни, Скорпионам – счастливый случай, Козерогам – потериВидео

09:45

Сгоревший самолет на ВПП: разрушения на военном аэродроме в Беларуси показали из космосаВидео

09:37

"Раскрасить Кремль в желто-голубые цвета": Гиркин зявил о провале РФ и дал советы властям

08:59

Сорвал и надругался над флагом Украины: в Ровно карма догнала пьяного неадеквата

08:36

"Цель Путина будет достигнута одним ударом": Пионтковский раскрыл коварный план хозяина Кремля

08:24

В Севастополе военных РФ потравили вместе с крысами: среди оккупантов есть погибшие

08:15

ВСУ разрушили последний мост, по которому РФ могла переправлять технику возле Каховской ГЭС – ISWВидео

07:41

Украинская авиация нанесла 5 ударов по складам и опорным пунктам армии РФ на ЮгеВидео

06:43

Медведев взял на себя роль мертвого Жириновскогомнение

05:05

Врежет жара +37°: украинцам рассказали, где и когда ждать максимального пеклаВидео

04:22

Опасно для жизни: Комаровский рассказал, при какой боли в животе нужно срочно к врачу

03:44

"Пусть все завистники заткнуться!": Волочкова перегнула палку в попытке выглядеть лучше

03:20

Самое вкусное и обалденное варенье на зиму из арбузной корки: супер простой рецептВидео

03:10

На Медовый спас Украину будет заливать ливнями: синоптики рассказали о погодной аномалииВидео

02:15

Как сохранить морковь на зиму до весны в банках - суперспособ сберечь весь урожайВидео

Реклама
01:35

Эксперт назвал условия, при которых РФ удастся удержать оккупированные территорииВидео

00:51

Приметы на 13 августа: какие 5 запретов строго запрещено нарушать перед Медовым спасомВидео

00:16

Полнолуние в августе 2022: что нужно сделать, чтобы уберечься от бедВидео

12 августа, пятница
23:58

Россияне не должны пользоваться "шенгеном": Зеленский требует гарантий

23:55

В сеть слили кадры матерных разборок Бритни Спирс с детьмиВидео

23:32

Отсталые русские порядки: в Геническе в очереди затоптали пенсионераВидео

22:54

Хотят сбежать в последний момент: россияне массово штурмуют границы ЕСВидео

22:46

Второго Лисичанска не будет: Арестович поведал, почему РФ "не по зубам" взять БахмутВидео

22:37

"Нас не вернут, забудьте!": российский призер Олимпиады устроил истерику из-за войны в УкраинеВидео

22:21

Подарок ко Дню молодежи: Залужный обратился к Минобороны с важной просьбой по студентам

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Праздники
Маковея 2022День НезависимостиЯблочный СпасВыходные в сентябре
Синоптик
Погода осеньМагнитная буряПрогноз погодыПогода на две неделиПогода на август
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на август
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять