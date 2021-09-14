Родственники опознали и похоронили: украинке 2 года пришлось доказывать в суде, что она жива

Родственники говорят, что опознание проходило под давлением / УНИАН

В городе Ковель Волынской области женщине пришлось доказывать в суде, что она жива - родственники ошибочно признали ее мертвой и похоронили.

История началась в конце мая 2019 года. В полицию обратилась женщина и сообщила об исчезновении своей дочери. Та перестала выходить на связь и о ее местонахождении родные длительное время ничего не знали, пишет Ковель media.

Спустя некоторое время к сыну пропавшей позвонили из полиции и попросили прийти на опознание тела женщины, которое было обнаружено 12 июля того же года в кустах в городе Ковель.

Опознавали по цвету волос и стиле одежды

На опознании тела неустановленного лица сын пропавшей, ее невестка и мать узнали тело, но опознание проходило под давлением работников морга и полиции, рассказали участники опознания.

Тело имело признаки гниения, поэтому родные "узнали" женщину за приблизительным ростом, телосложением, отсутствием передних зубов, цветом волос и стилем одежды.

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Нашлась в психбольнице

В итоге пропавшую женщину признали мертвой, а дело закрыли. Но спустя некоторое время исчезнувшая женщина объявилась живой и невредимой. Оказалось, что она попала в Волынскую областную психиатрическую больницу, где пробыла несколько месяцев. О своем местонахождении родственникам не сообщила ни она, ни работники специализированного учреждения.

Читайте такжеВ реке под Полтавой нашли мертвой женщину, у которой были проблемы с бойфрендомСын ошибочно похороненной женщины обратился в Ковельский отдел государственной регистрации актов гражданского состояния с заявлением об отмене актовой записи о смерти, однако ему было отказано. Мол, такая запись может быть аннулирована только на основании решения суда.

Спустя почти 2 года судов свидетелям все же удалось подтвердить, что их родственница живая, а на судебном заседании присутствует именно она. Суд аннулировал актовую запись о смерти женщины.

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