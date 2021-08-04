Трагедия на Харьковщине: пропавшую во время вечеринки девушку нашли мертвой

В Харькове нашли тело девушки / Скриншот

В среду, 4 августа, в Харьковской области обнаружили тело Виктории Лукашовой, которая пропала после отдыха с компаний Вяловском водохранилище.

Тело 22-летней харьковчанки обнаружили на этом же водоеме, сообщают местные Telegram-каналы.

Они сослались на данные от отрядов, занимавшихся поисками пропавшей, особой приметой которой называли татуировку розы.

"Поступила информация из поисковых отрядов, что пропавшая на Водобуде девушка, найдена мертвой. Всплыла около часа назад", – написали в Сети в 14:30.

На место выехали волонтеры, чтобы раздобыть больше информации.

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"Девушка с татуировкой розы обнаружена. Полчаса назад ее тело всплыло на Вяловском водохранилище... Покойся с миром, Виктория", – добавили в сообщении.

Виктория Лукашова приехала на базу отдыха Аква в село Русские Тишки 18 июля, чтобы кататься на катамаране по Вяловскому водохранилищу.

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Девушка отдыхала в компании из восьми человек, которые каталась на двух катамаранах. По словам очевидцев, она якобы не удержалась и упала в воду. После этого ее два дня искали водолазы, но так и не нашли.

Также сообщалось, якобы Виктория из неблагополучной семьи, а ее матери "все равно", что дочь исчезла.

Напомним, в Харьковской области произошла трагедия - в заброшенном доме в поселке Старая Салтовка нашли мертвой 6-летнюю Мирославу Третьяк.

Девочка ушла из дома в среду, 28 июля, около 18:00. Об исчезновении дочери мать сообщила в полицию в 19:10. На поиски пропавшего ребенка отправились и правоохранители, и волонтеры. Тело девочки с признаками насильственной смерти (ушиб головы и лица) нашли вчера около 23:50.

Позже 13-летний Богдан, которого подозревают в убийстве 6-летней Мирославы Третяк под Харьковом, признался в преступлении, рассказал Старосалтовский поселковый голова Эдуард Коновалов.