Искали три недели: в Харьковской области нашли мертвой в водоеме пропавшую молодую девушку

Тело девушки нашли почти через три недели / Обозреватель

В Харьковской области в Вяловском водохранилище в районе села Русские Тишки спустя две с половиной недели нашли тело 22-летней Виктории Лукашовой.

Девушка пропала 18 июля, в тот день она вместе с друзьями каталась на катамаране.

Только 4 августа тело Виктории нашел рыбак и сразу сообщил об этом охране базы и спасателям. Позже близкие девушки опознали ее.

По словам волонтера Александра Гуманюка, который организовывал ее поиски, внешних признаков насильственной смерти на теле девушки не обнаружили. Немного потертые пятки и колени, но это могло произойти из-за того, что тело тянуло водой по дну.

"Я сам помогал доставать Вику. Осматривал ее, ничего подозрительного на ней не было. Но этим уже будут заниматься эксперты, они сделают свои выводы", – говорит волонтер, передает Обозреватель.

Реклама

В пресс-службе полиции Харьковской области сообщили, что пока нет результатов судмедэкспертизы.

"Пока открыто производство по статье убийство. Мы всегда так делаем, когда речь идет о пропаже человека. После того как придут результаты экспертизы, следователь решит, в каком направлении двигаться и, возможно, дело будет переквалифицировано", - говорится в сообщении.

Как случилась трагедия?

Сообщалось, в село Русские Тишки на пляж базы "Аква" Вика отправилась вместе со своим парнем Стасом и его братом с супругой. Там компания отмечала день рождения одного из друзей.

Молодые люди распивали алкогольные напитки. Позже двое из них пошли к пункту выдачи катамаранов – взяли два и отправились кататься. Подвыпивших друзей они подхватили уже на другой стороне пляжа.

"Вика была на одном катамаране вместе со своим парнем, а также там находились брат парня с супругой. Хотя некоторые ее близкие удивляются, что девушка решила кататься на воде, ведь не умела плавать. Даже когда она ходила на пляж, то обычно не брала с собой купальник, потому что глубоко в воду предпочитала не заходить. В день трагедии она тоже была в шортах и белой футболке", - говорится в сообщении.

Версий с пропажей девушки было много. Плавать она не умела, и сидела якобы сзади катамарана, когда друзья и парень повернулись, ее уже не было.

"Ее парень говорил, что они бросились нырять, но найти ее в воде не смогли. Позже работники пляжа подтвердили. Они говорили, что у Стаса были темные глаза как у человека, который много нырял", – говорит Гуманюк.

А вот очевидцы рассказывали, что компания была пьяна и просто спала на берегу, когда на место ЧП прибыла полиция. Хотя парень девушки и еще несколько человек давали показания.

А позже одна из девушек, которая отдыхала вместе с ними, в соцсети написала, что в компании никто Вику не знал. Хотя на самом деле погибшая, помимо брата и жены своего парня, знала многих из той компании.

"Что это было, почему девушка погибла, уже установит следствие. У меня впечатление, что произошел несчастный случай. Возможно, из-за алкоголя. Люди были выпившие, и вот так случилось. Мы проверяли: упасть с платформы катамарана не так-то просто, она достаточно широкая", – говорит Гуманюк.

Десятки волонтеров прочесывали берег водоема.

Читайте также"Родные собирают кости": в Тернопольской области нашли останки 16-летнего парня на свалке

"В субботу, когда мы начали поиск, приезжал парень Вики, он указал место, где она пропала. Но я сам попросил его не приезжать на следующий день, когда начнутся массовые поиски, потому что из-за резонанса мог возникнуть конфликт. Он и в следующие выходные приезжал, тоже помогал в поисках. Но когда приезжало много волонтеров, я все-таки просил его побыть в стороне, мало ли что", – рассказывает Гуманюк.

Поскольку к поискам присоединилось много людей, Александр решил создать общественную организацию, которая будет заниматься поисками пропавших людей.

"Изначально я даже не собирался этого делать. Думал, что просто активизирую людей, найду куратора, сам буду помогать организационно. Но куратора не нашлось, поэтому все пришлось брать в свои руки", – делится харьковчанин.

Напомним, в Харьковской области произошла трагедия - в заброшенном доме в поселке Старая Салтовка нашли мертвой 6-летнюю Мирославу Третьяк.

Девочка ушла из дома в среду, 28 июля, около 18:00. Об исчезновении дочери мать сообщила в полицию в 19:10. На поиски пропавшего ребенка отправились и правоохранители, и волонтеры. Тело девочки с признаками насильственной смерти (ушиб головы и лица) нашли около 23:50.

Позже 13-летний Богдан, которого подозревают в убийстве 6-летней Мирославы Третяк под Харьковом, признался в преступлении, рассказал Старосалтовский поселковый голова Эдуард Коновалов.