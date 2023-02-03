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Россия хочет большого реванша: Зеленский предупредил о начале важнейшего периода для Украины

3 февраля 2023, 20:14
Украинские военные уже начали готовиться к сценарию, когда россияне начнут усиливать наступление на востоке, сказал президент.
Зеленский
Зеленский / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия стремится к реваншу на тех направлениях фронта, где у нее не получилось захватить украинскую территорию.

На пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС президент заявил, что украинские военные уже начали готовиться к сценарию, когда россияне начнут усиливать наступление на востоке.

"Мы считаем, военные, разведка считают, что усиливаться давление на востоке государства будет. Россия хочет реванша, реванша хочет именно там, где не получилось. Хочет на востоке. Хочет забрать восток. Наша задача – не дать это сделать. Не дать до момента усиление нашей армии соответствующим оружием", - сказал Зеленский.

Он также уверен, что у Украины есть шансы не допустить реванша России.

"Также они будут хотеть вернуться и иметь реваншистские шаги, вспоминая то поражение, которое было осенью, в направлении Лимана и т.д. Наша устойчивость ребят там также зависит от оружия и мотивации. Мотивацию дают не только партнеры, но и дух внутри нашего государства", - подчеркнул он.

Угроза наступления России

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что оккупант Россия готовится к максимальной эскалации на войне против Украины. Согласно его прогнозу, захватчики к годовщине своего полномасштабного военного вторжения, которое состоялось 24 февраля 2022 года, попытаются показать своему населению "победы".

Министр обороны Алексей Резников сказал, что Москва уже мобилизовала 500 тысяч солдат для войны против Украины. Захватчики к 24 февраля могут перейти к наступлению. Глава оборонного ведомства допустил, что россияне могут масштабно атаковать на двух направлениях – на Донбассе и юге Украины.

Военный эксперт Олег Жданов сделал прогноз, согласно которому агрессор РФ в феврале-марте собирается бросить в Украину 200-тысячное подготовленное войско оккупантов. Россияне будут пытаться полностью захватить Донбасс. По мнению Жданова, от исхода этого сражения будут зависеть итоги всей войны.

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