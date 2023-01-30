Россия хочет большого реванша: Зеленский предупредил о подготовке контрнаступления

Зеленский добавил, что ВСУ будут "понемногу останавливать и разбивать" оккупантов.

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военные РФ готовятся к большому реваншу.

По словам президента, они его уже возможно начинают, однако Вооруженные силы Украины готовы их остановить.

"Россия очень хочет какого-нибудь большого реванша. Я думаю, она начала его. Я думаю, им не удастся обеспечить свое общество уверенным положительным результатом в наступлении", - заявил Зеленский.

Зеленский добавил, что ВСУ будут "понемногу останавливать и разбивать" оккупантов, а Киев тем временем будет готовить свое большое контрнаступление.

"Украина подробно изучает информацию разведки и делится ею с партнерами", - отметил президент.

Он также сообщил, что лично общается по этому поводу с лидерами других государств, с момента когда от разведок начала поступать информация о рисках повторного наступления РФ.

Угроза наступления России

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что оккупант Российская Федерация готовится к новому наступлению на Украину. Захватчики могут пойти в атаку до 24 февраля – "годовщины" полномасштабного нападения. По мнению Данилова, они будут наступать на Донбассе, чтобы попытаться полностью захватить Донецкую и Луганскую области.

Как полагает военный эксперт Олег Жданов, агрессор Россия в феврале-марте задействует свой 200-тысячный резерв и отправит его в Украину. Захватчики попытаются оккупировать весь Донбасс и, возможно, попытаются построить буферную зону над регионом путем захвата районов в Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях.

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявлял, что российские войска пытаются прорвать оборону украинских войск в районе Бахмута и Угледара. Они хотят получить возможность продвинуться в сторону Славянска, Краматорска и Покровска. Ключевая цель – захват всего Донбасса.

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