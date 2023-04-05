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Россия использует выселение УПЦ МП из Лавры против Украины: эксперт объяснил, как этого избежать

5 апреля 2023, 10:23
Можно ожидать вынесения вопроса об УПЦ МП на одно из ближайших заседаний Совбеза ООН, уверен религиовед.
Андрей Смирнов, Лавра
Россия использует выселение УПЦ МП из Лавры против Украины / raskolam.net, УНИАН

Россия уже больше года после полномасштабного вторжения пытается разыграть церковную карту и обвинить Украину в религиозных преследованиях, заявил доктор исторических наук, профессор Национального университета "Острожская академия" Андрей Смирнов.

В интервью Главреду он отметил, что после 1 апреля, когда Россия начала председательствовать в Совбезе ООН, можно ожидать вынесения вопроса об УПЦ МП на одно из ближайших заседаний.

"Уже было обращение от Управления Верховного комиссара ООН по правам человека относительно дискриминации Украинской православной церкви, на что был соответствующий комментарий МИД Украины о том, что в Украине все равны перед законом. Для России важно легитимизировать продолжение войны и убедить мировое сообщество в том, что в Украине есть нарушения прав человека, в частности на свободу вероисповедания", - пояснил Смирнов.

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По его словам, когда проводились так называемые мероприятия по безопасности в храмах и монастырях УПЦ МП, а также возбуждались уголовные производства и налагались санкции против священнослужителей, обвиняемых в коллаборационизме и государственной измене, международное сообщество было на стороне Украины.

"Однако теперь, когда встал вопрос о "выселении" монахов Киево-Печерской лавры и студентов Киевской духовной академии, западные государства проявляют свое беспокойство и не понимают, почему украинское правительство прибегло к таким радикальным шагам. Поэтому здесь нужно больше разъяснительной работы по линии МИД Украины, а также внесения изменений в законодательство. В частности, в части запрета религиозным организациям в Украине иметь связи с церквями в стране-агрессоре. Такие ограничения не касаются свободы вероисповедания, а лишь административно-юридических вопросов", - подытожил эксперт.

Что происходит вокруг Киево-Печерской Лавры

В начале декабря 2022 года Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабмину предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской Православной церкви Московского Патриархата в Украине, а также инициировала проверку законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре.

10 марта 2023 года стало известно, что Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" разрывает договор аренды со Свято-Успенским монастырем УПЦ (МП) с 29 марта 2023 года, в результате чего из Киево-Печерской Лавры в первую очередь должно выехать руководство Свято-Успенского монастыря и самой УПЦ (МП).

Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Павел заявил, что монахи УПЦ (МП) не намерены выселяться из Лавры, а также не намерены переходить в ПЦУ.

29 марта представители Украинской православной церкви Московского патриархата должны были покинуть Киево-Печерскую лавру. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

30 марта министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что Хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении иска УПЦ МП к Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра", а управление имуществом заповедника перешло к государству.

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Автор: Сергей Кущ
УПЦ МП новости Украины
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