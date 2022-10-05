Россия может осушить ГТС Украины: эксперт назвал условия

Россия может самостоятельно перекрыть прокачку газа по украинской трубе / Коллаж УНИАН

Россия вряд ли станет совершать диверсии в отношении ГТС Украины, однако она может в одностороннем прекратить прокачку газа по украинскому газопроводу. Об этом в интервью Главреду рассказал в интервью Главреду рассказал директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе Геннадий Рябцев.

Эксперт напомнил, что Россия по меньшей мере дважды прибегала к подобному методу.

"Если мне не изменяет память, похожие диверсии уже происходили с газопроводом, который поставлял газ из Туркменистана и Казахстана в РФ - тогда на российской стороне внезапно были перекрыты задвижки, давление в трубопроводе выросло. А поскольку в казахстанских степях нет никаких контрольно-измерительных станций, произошел разрыв трубопровода, который сделал невозможным экспорт туркменского газа через РФ, в том числе - в Европу. Второй похожий случай, но уже с меньшими последствиями, произошел всего несколько месяцев назад, когда Газпром без предупреждения увеличил давление в трубе Уренгой-Помары-Ужгород. И только быстрая реакция оператора ГТС Украины предотвратила негативные последствия", - отметил Рябцев.

В то же время, в случае с Украиной вряд ли возможны повторения диверсий вроде той, что произошла на Северном потоке.

"Здесь, скорее, может быть использована другая технология, когда российское правительство включало европейских операторов в санкционные списки. Это дает основания Газпрому разорвать контракты на предоставление услуг и "осушить" трубопровод. Это уже произошло с газопроводом Ямал-Европа и то же самое Россия планирует сделать с газопроводом Уренгой-Помары-Ужгород, который проложен через Украину", - убежден эксперт.

Однако, как уверяет Рябцев, перебои с газом Украине не грозят.

"Пока что, с учетом нынешних объемов потребления, у нас нет каких-либо опасений, потому как оператор ГТС в последние два года до начала полномасштабной войны реализовывал программу по переориентации газотранспортной системы на нужды внутренних потребителей. Для этого были переоборудованы и модернизированы компрессорные станции, подготовлены резервные маршруты, были увеличены возможности межгосударственных перетоков. И сейчас зависимость от давления в транзитной трубе гораздо меньше, чем это было в 2008-2009 годах", - отметил Рябцев.

Как сообщал Главред, Украину в ноябре ждет резкий скачок цен на продукты.

"На рост цен на продукты влияет энергетический кризис и рост цен на энергоносители. В структуре себестоимости аграрной продукции значительное место занимают расходы на топливо, электроэнергию, газ и т.д", - объяснил кандидат экономических наук Александр Хмелевский.

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