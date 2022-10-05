УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Россия может осушить ГТС Украины: эксперт назвал условия

5 октября 2022, 21:02

Российское правительство ранее включало европейских операторов в санкционные списки. То же самое РФ может сделать и с украинской ГТС.

Геннадий Рябцев, газ, Украина, Россия
Россия может самостоятельно перекрыть прокачку газа по украинской трубе / Коллаж УНИАН

Россия вряд ли станет совершать диверсии в отношении ГТС Украины, однако она может в одностороннем прекратить прокачку газа по украинскому газопроводу. Об этом в интервью Главреду рассказал в интервью Главреду рассказал директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе Геннадий Рябцев.

Эксперт напомнил, что Россия по меньшей мере дважды прибегала к подобному методу.

"Если мне не изменяет память, похожие диверсии уже происходили с газопроводом, который поставлял газ из Туркменистана и Казахстана в РФ - тогда на российской стороне внезапно были перекрыты задвижки, давление в трубопроводе выросло. А поскольку в казахстанских степях нет никаких контрольно-измерительных станций, произошел разрыв трубопровода, который сделал невозможным экспорт туркменского газа через РФ, в том числе - в Европу. Второй похожий случай, но уже с меньшими последствиями, произошел всего несколько месяцев назад, когда Газпром без предупреждения увеличил давление в трубе Уренгой-Помары-Ужгород. И только быстрая реакция оператора ГТС Украины предотвратила негативные последствия", - отметил Рябцев.

В то же время, в случае с Украиной вряд ли возможны повторения диверсий вроде той, что произошла на Северном потоке.

"Здесь, скорее, может быть использована другая технология, когда российское правительство включало европейских операторов в санкционные списки. Это дает основания Газпрому разорвать контракты на предоставление услуг и "осушить" трубопровод. Это уже произошло с газопроводом Ямал-Европа и то же самое Россия планирует сделать с газопроводом Уренгой-Помары-Ужгород, который проложен через Украину", - убежден эксперт.

Однако, как уверяет Рябцев, перебои с газом Украине не грозят.

"Пока что, с учетом нынешних объемов потребления, у нас нет каких-либо опасений, потому как оператор ГТС в последние два года до начала полномасштабной войны реализовывал программу по переориентации газотранспортной системы на нужды внутренних потребителей. Для этого были переоборудованы и модернизированы компрессорные станции, подготовлены резервные маршруты, были увеличены возможности межгосударственных перетоков. И сейчас зависимость от давления в транзитной трубе гораздо меньше, чем это было в 2008-2009 годах", - отметил Рябцев.

Как сообщал Главред, Украину в ноябре ждет резкий скачок цен на продукты.

"На рост цен на продукты влияет энергетический кризис и рост цен на энергоносители. В структуре себестоимости аграрной продукции значительное место занимают расходы на топливо, электроэнергию, газ и т.д", - объяснил кандидат экономических наук Александр Хмелевский.

Война в Украине - другие новости:

поставки газа Геннадий Рябцев
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

21:29

США обвинили Украину в убийстве Дугиной - The New York Times

21:28

Бунт в РФ: московские "чмобики" отказались ехать на войну в УкраинуВидео

21:25

Путин назвал виновных в провале мобилизации в РоссииВидео

21:02

Россия может осушить ГТС Украины: эксперт назвал условия

20:56

"Кровавый переворот": эксперт назвал сценарий отстранения Путина от властиВидео

Реклама
20:47

Могут всплыть серьезные проблемы: какие 4 знака зодиака ждут большие неприятности в ближайшее времяВидео

20:42

Невестка-стриптизерша Королевой и Тарзана вышла в свет в развратном виде

20:36

ВСУ пошли вперед на Луганщине: освобождены шесть населенных пунктовВидео

20:34

Если бы у русских осталась хоть крупица разумамнение

20:27

Лорак, Повалий, Седокова: кто из звезд-запроданок попал под санкции СНБОВидео

20:10

"Какой же цинизм": Певцов опозорился, выступая перед мобилизированными россиянами

20:10

Приметы на 7 октября: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы не остаться без денегВидео

20:09

У оккупантов огромные потери: в Генштабе рассказали о мощном контрнаступлении ВСУ на ХерсонщинеВидео

19:46

Эксперт спрогнозировал, обеспечат ли США и Великобритания Украине гарантии безопасностиВидео

19:38

"Города станут призраками": эксперт пояснил, к чему приведет невозможность РФ качать газ в Европу

19:36

Убивал украинцев с начала вторжения: ВСУ ликвидировали упитанного старлея из ТатарстанаВидео

19:35

На Харьковщине оккупанты перешли в контратаку: ВСУ "покрошили" резервы РФ, взяли пленных и трофеиВидео

19:22

Что делать: знаменитый российский чемпион в панике от повестки в военкоматВидео

19:09

Задумали большую трагедию: астролог назвала 10 городов Украины, которые ждет массированная атакаВидео

18:56

Солист "Другої ріки" Харчишин рассказал, куда исчез Олег ВинникВидео

Реклама
18:54

Гиркин анонсировал скорое увольнение Шойгу, на его место поставят "техническую фигуру"Видео

18:48

"Нас в окружение берут": оккупанты истерят и жалуются на новый "котел"Видео

18:42

Счастливчиков только четыре: астролог назвал знаки Зодиака, которых ждет фантастический октябрь

18:24

ВСУ давят на войска РФ у Херсона, фронт частично посыпался – экспертВидео

18:18

Украинцам выплатят по 6600 грн междунарожной помощи: кто имеет правоВидео

18:08

Путин выдал указ о захвате Россией Запорожской АЭСВидео

18:07

Если "отрубят" отопления: как обогреть квартиру без газа и электричества

17:59

ВСУ уничтожили инструктора по стрельбе - участника парада на Красной площадиВидео

17:53

Гороскоп на октябрь-2022 для всех: Весы ухватят бога за бороду, а Скорпиона ждут неудачиВидео

17:41

Россияне хаотично отходят: появились подробности наступления ВСУ в Херсонской областиВидео

17:34

"Россияне посыпались на юге": военный эксперт назвал сроки освобождения ХерсонаВидео

17:24

Светлана Лобода публично обратилась к Алле Пугачевой после ее заявления о "рабах и холопах"

17:17

Собчак с позором не пустили в "русофобский" бар в ГрузииВидео

17:03

Украину резко накроет жара, а потом завалит снегом: синоптики рассказали об аномальной погодеВидео

17:00

Ответ должен быть военным: Чехия отреагировала на ядерный шантаж ПутинаВидео

16:59

Россия сама устроила аварию на Северном потоке, потому что газопровод уже окупился - эксперт

16:49

Favbet Tech поддержал украинское кибервойско Минцифры

16:48

ВСУ начали решающую битву за юг, Херсон могут освободить до середины ноября – FTВидео

16:44

Как помыть лоток в стиральной машине: 2 золотые правила и 4 эффективных способа для всех случаев

16:43

Приплел Гитлера и фашистов: Путин придумал новую причину войны с УкраинойВидео

Реклама
16:31

"Гибридный вариант": Загородний объяснил, как заявка Украины в НАТО повлияет на ход войныВидео

16:31

В России уже ликуют: федерация бокса оскандалилась и отменила санкции для россиян и белорусовВидео

16:27

"Что-то там у нее кардинальное случится": экстрасенс предсказала судьбу запроданки Повалий в РФ

16:01

Ласковый и теплый фен: как погладить без утюга нужные вещи

15:58

"Это Вова Зеленский, которого я знаю": Данилко рассказал, как война изменила президента

15:58

Путин подставил лоббистов на Западе: Украина может рассчитывать на большую поддержку - ЗагороднийВидео

15:56

"Перестать врать": генералы РФ продолжают собачиться после новых провалов в УкраинеВидео

15:34

Леся Никитюк с голыми ягодицами показала, как изгоняет из себя печали "как ВСУ врага из Лимана"

15:17

Болячки обходят стороной: 4 имени женщин с сильным здоровьем

15:14

Война затянется на год: украинский полковник дал тревожный прогнозВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиЖенские стрижки
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять