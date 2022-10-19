Россия может открыть второй фронт: Жданов назвал регионы

Олег Жданов / ua.depositphotos.com, Главред

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что оккупанты могут попытаться создать еще один фронт.

Как заявил Жданов в эфире Лучшее Радио Израиль, российские оккупанты могут открыть второй фронт на линии государственной границы Украины и Беларуси.

Он уверен, что продвигаться вперед армия РФ не сможет.

"Россия сейчас пытается распихивать первую волну мобилизованных по военным частям. Но если они смогут собрать группировки, уровень их обучения будет очень низким. В то время как украинские военные уже имеют практический опыт. Пока "мобики" несут потери до 50% в первом же боевом столкновении", - подчеркнул Олег Жданов.

Угроза нападения со стороны Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 10 октября заявил, что договорился с российским диктатором Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск в Беларуси. По его словам, Беларусь начинает задействовать российское группировки, так как "уровень угрозы достигает нынешнего уровня". Лукашенко также обвинил Украину якобы в "открытии фронта против Беларуси".

Недавно мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" сообщила, что в белорусский город Ельск, который находится всего в 17 км от границы с Украиной, прибыла дополнительная колонна военной техники якобы для учений.

Кроме того, в небе над белорусским Минском зафиксировали три сверхзвуковые истребителя-перехватчика МИГ-31. Это не стандартные МИГ-31, а специальная модификация МИГ-31К. Именно эти истребители могут нести на себе гиперзвуковые аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" и способны запускать их на расстоянии 2000 км. Есть основания полагать, что истребители МИГ-31К в ближайшее время могут начать обстрел Украины с территории Беларуси с помощью "Кинжалов".

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