Россия обстреляла ещё одно мирное село: есть погибшие и пострадавшие

Утром армия россии нанесла удар по Запорожской области.

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Россия обстреляла ещё одно мирное село / коллаж: Гларвед, фото: ГУ ГСЧС

Сегодня утром, 7 октября, российская армия атаковала ещё одно мирное село Беленькое, которое находится в Запорожской области.

По предварительным данным, как сообщаил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, удар был нанесен кассетными снарядами из РСЗО.

В ГУ ГСЧС Запорожской области сообщают, что вследствие обстрела погибла женщина и были травмированы ещё двое людей. Также разрушены 5 частных домов.

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По факту происшествия ведется расследование.

Напомним, россия уже второй раз за неделю наносит удар по мирному селу. 5 октября вражеская армия атаковала село Гроза с населением в 350 человек.

Также, после удара по Грозе в Харьковской области жители села готовятся к массовым захороненям. Людей в населенном пункте одной ракетой убили целыми семьями.

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