"Доця, зять, сваты, кумовья - все погибли": мужчина в Грозе потерял почти всю семью

У мужчины остались внуки, которые заставляют его жить дальше.

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Россияне убили почти всю семью жителя Грозы на Харьковщине / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, t.me/synegubov

Российские оккупанты ударили Искандером по кафе в селе Гроза на Харьковщине и убили минимум 52 человека. В тот день Валерий Козырь потерял почти всю свою семью. Мужчина не может сдержать эмоций и лишь внуки заставляют его жить дальше. Видео уже разлетелось в Сети.

Валерий был дальним родственником военного, которого решили перезахоронить. На обед по военному пришли около 60 человек. В этот момент мужчина потерял дочь, зятя, сватов и кумовьев.

В тот день мужчина чудом выжил, потому что не смог прийти на поминки из-за работы.

видео дня

"Вчера погибла моя дочь, зять, сваты и кумовья. Вот буду здесь прятать. Трое внучат остались. Мне ночью нужно было на дежурство, я не пошел на поминки. Был бы и я там. Мне только, чтобы жена выдержала. Пять лет у Бога прошу - трех внуков "поднять", а тогда уже и умирать можно. Что, как я один останусь, внучат как? Внучат "подниму", думал, мне будет помощь. Теперь жить надо", - говорит Валерий.

Смотрите видео о гибели семьи Валерия:

Россияне убили почти всю семью жителя грозы На Харьковщине / фото: скриншот

Удар по селу Гроза на Харьковщине

5 октября стало известно о том, что россияне ударили по кафе и магазину на Харьковщине. Оккупанты обстреляли кафе и магазин в селе Гроза Купянского района. Там было много гражданских и дети.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал эти обстрелы жестоким терактом. Он пообещал, что российские оккупанты получат справедливый и жесткий ответ.

"Этот и подобные теракты нужны России только для одного: сделать свою геноцидную агрессию новой нормой для всего мира ... Террористам ответим. Абсолютно справедливо. И мощно", - сказал Зеленский.

В МВД Украины рассказали все детали ракетного удара по Грозе. Оказалось, что враг ударил по кафе, где был поминальный обед. Оккупанты убили 52 человека, среди которых один ребенок. Также были ранены 6 человек, все они находятся в тяжелом состоянии в больнице. Российские оккупанты могли нанести удар ракетой Искандер.

Оказалось, что люди пришли попрощаться с погибшим военным. Тела погибших в селе Гроза изуродованы и разорваны. В селе уже закончили разбирать завалы. Оккупанты убили 52 человека, среди которых есть один ребенок. Еще 6 человек получили тяжелые осколочные ранения.

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