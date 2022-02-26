Россия осталась без Twitter

Россия останется без Twitter / Somag News

Twitter заблокировал возможность регистрации аккаунтов для россиян. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Спасибо! Ждем Facebook и Instagram", - написал Федоров.

Отмечается, что Украина ожидает таких же действий от Facebook и Instagram.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с Эммануэлем Макроном - президентом Франции. По результатам разговора гарант сообщил, что в Украину едет оружие - поддержка от антивоенной коалиции.

Напомним, депутат Госдумы России от коммунистической партии Михаил Матвеев призвал немедленно остановить войну в Украине. Он заявил, что голосовал за признание "независимости" так называемых "ЛНР" и "ДНР", а не за то, чтобы бомбили Киев.

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