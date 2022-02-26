Комендантский час в Киеве: когда можно покинуть дом

В Киеве объявили комендантский час. Он начался в субботу 26 февраля в 17:00 и закончится в 8:00 в понедельник 28 февраля.

В КГГА сообщили, что выйти на улицу можно только при одном условии. Это - объявлении воздушной тревоги, после которой надо следовать в укрытие.

"В случае объявления воздушной тревоги надо проследовать в ближайшее укрытие. В режиме укрытия работают станции метро. В случае необходимости на станциях могут быть опущены гермозатворы", - сказано в сообщении.

Что нельзя делать во время комендантского часа

Строго запрещено движение собстенным автотранспортом. Особенно без пропуска.

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"Все гражданские лица, которые будут находиться на улице в период комендантского часа, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что полномасштабное вторжение России в Украину уже привело к гибели 198 людей, среди них — трое детей.

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