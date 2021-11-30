Россия перекинула в ОРДЛО группу военных для диверсий - Минобороны / Reuters

Российская Федерация перебросила на территорию временно оккупированных районов Донецкой и Луганских областей (ОРДЛО) новую армейскую группу. Об этом сообщают представители Минобороны Украины со ссылкой на данные разведки.

Украинские военные говорят, что новые россияне усилят разведывательные, диверсионные и саперные подразделения боевиков из группировок "ДНР" и "ЛНР".

"На минувшей неделе на временно оккупированную территорию в Донецкую и Луганскую области прибыла очередная группа кадровых российских военнослужащих для усиления разведывательно-диверсионных и саперных подразделений", − говорится в тексте.

Также отмечается, что командование российской армии продолжает направлять кадровых российских офицеров и контрактников для выполнения задач в подразделениях боевиков. Их появление на Донбассе приводит к активизации разведывательно-диверсионных групп и интенсивному минированию местности

Такие действия приводят к потерям среди личного состава оккупантов, которые российская пропаганда пытается скрыть и использовать для дискредитации ВСУ.

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Напомним, ранее американское издание The Washington Post опубликовало статью, в которой говорилось о том, что на Западе фиксируют переброску российских войск к границам Украины. Передислокацию военных подразделений зафиксировали после завершения российско-белорусских учений.

Позже журналисты Politico опубликовали спутниковые снимки, на которых можно заметить российскую военную технику и персонал у границ Украины. Снимки были сделаны в Смоленской области, которая граничит с республикой Беларусь. Однако американцы считают, что такие действия указывают на концентрацию российских войск у границ Украины.

15 ноября британское издание Financial Times писало о том, что сотрудники западных спецслужб располагают данными, которые свидетельствуют о "высокой вероятности" полномасштабного российского вторжения в Украину. В своих прогнозах эксперты опираются не только на сведения о концентрации около 90 тысяч российских военнослужащих рядом с украинской границей, но и на некоторые другие данные секретного характера.