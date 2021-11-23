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Арестович оценил шансы военной агрессии России против Украины

23 ноября 2021, 15:47
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Арестович говорит, что возле украинских границ наблюдается высокий уровень военной угрозы. И он спровоцирован агрессивными действиями России.

Арестович
Алексей Арестович / УНИАН

Алексей Арестович ‒ внештатный советник Офиса президента Андрея Ермака ‒ заявил о том, что у украинских границ наблюдается высокий уровень военной угрозы. И он спровоцирован агрессивными действиями России. Свое мнение Арестович высказал в эфире программы "Свобода слова".

"Почему наши оценки несколько разбегались 3 недели назад? Дело было так (можете верить или не верить): те карусели, которые российские военные крутят на наших границах, являются частью операции по дезинформации и нас, и Запада. Если бы я нападал на Украину... Что бы я сделал на месте Путина? Скрыл бы время, способ действий и само намерение. Вот так и есть, так они сейчас и делают", – сказал он.

Арестович обратил внимание на то, что сейчас Китайская Народная Республика угрожает Тайваню, который, как и Украину, поддерживают Соединенные Штаты Америки.

"Китай угрожает Тайваню. Если кризисы совпадут, то Соединенным Штатам будет очень тяжело реагировать на два таких кризиса в разных частях света", – говорит он.

Арестович подчеркнул, что у руководства Украины была ошибка в оценке ситуации, однако теперь "оценки выровняли".

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"Уровень опасности огромен. Мы его полностью понимаем. Немного разошлись в оценках. Но после того, как прошли консультации разведывательных органов, министров обороны США и Великобритании, оценки выровняли. Мы несколько ошиблись в коммуникации, несколько отстали в реакции, но теперь стремительно догоняем", – заявил он.

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Напомним, ранее американское издание The Washington Post опубликовало статью, в которой говорилось о том, что на Западе фиксируют переброску российских войск к границам Украины. Передислокацию военных подразделений зафиксировали после завершения российско-белорусских учений.

Позже журналисты Politico опубликовали спутниковые снимки, на которых можно заметить российскую военную технику и персонал у границ Украины. Снимки были сделаны в Смоленской области, которая граничит с республикой Беларусь. Однако американцы считают, что такие действия указывают на концентрацию российских войск у границ Украины.

15 ноября британское издание Financial Times писало о том, что сотрудники западных спецслужб располагают данными, которые свидетельствуют о "высокой вероятности" полномасштабного российского вторжения в Украину. В своих прогнозах эксперты опираются не только на сведения о концентрации около 90 тысяч российских военнослужащих рядом с украинской границей, но и на некоторые другие данные секретного характера.

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военная агрессия РФ Алексей Арестович новости Украины
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