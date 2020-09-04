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Россия расширила персональные санкции против украинцев

4 сентября 2020, 23:12

Персонами нон-грата стали украинские политики и чиновники.

санкции Украина, Россия
Россия расширила персональные санкции / forbes.ua

В России расширили персональные санкции против ряда граждан Украины.

Официальный документ правительства РФ опубликован на портале правовой информации.

Были внесены изменения в постановление правительства России от 1 ноября 2018 года, в котором уже были украинцы, которые попали под санкции. Теперь этот список значительно увеличился.

По санкции России попали украинцы:

  • Соломия Бобровская;

  • Константин Бондарев;

  • Святослав Вакарчук;

  • Леся Василенко;

  • Сергей Вельможный;

  • Михаил Волынец;

  • Виктория Гриб;

  • Виталий Данилов;

  • Ярослав Железняк;

  • Михаил Забродский;

  • Яна Зинкевич;

  • Владимир Кабаченко;

  • Юлия Клименко;

  • Роман Костенко;

  • Степан Кубив;

  • Алексей Кучеренко;

  • Анжелика Лабунская;

  • Роман Лозинский;

  • Ирина Луценко;

  • Сергей Магера;

  • Муса Магомедов;

  • Олег Макаров;

  • Валентин Наливайченко;

  • Григорий Немыря;

  • Андрей Николаенко;

  • Андрей Осадчук;

  • Петр Порошенко

  • Андрей Пузийчук;

  • Сергей Рахманин;

  • Кира Рудык;

  • Олег Синютка;

  • Инна Совсун;

  • Ольга Стефанишина;

  • Александр Сухов;

  • Сергей Тарута;

  • Руслан Требушкин;

  • Рустем Умеров;

  • Александра Устинова;

  • София Федина;

  • Владимир Цабаль;

  • Михаил Цимбалюк;

  • Ахтем Чийгоз;

  • Ярослав Юрчишин.

Напомним, в среду, 26 августа, официальный Вашингтон сообщил о том, что Америка внесла в санкционные списки 5 российских научно-исследовательских институтов. Как полагают американцы, учреждения могут заниматься разработкой химического и биологического оружия.

Как ранее сообщалось, президент России Владимир Путин признал, что санкции, которые ввели западные страны против РФ по причине аннексии полуострова Крым создают массу проблем.

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