Россия расширила персональные санкции против украинцев

Россия расширила персональные санкции / forbes.ua

В России расширили персональные санкции против ряда граждан Украины.

Официальный документ правительства РФ опубликован на портале правовой информации.

Были внесены изменения в постановление правительства России от 1 ноября 2018 года, в котором уже были украинцы, которые попали под санкции. Теперь этот список значительно увеличился.

По санкции России попали украинцы:

Соломия Бобровская;

Константин Бондарев;

Святослав Вакарчук;

Леся Василенко;

Сергей Вельможный;

Михаил Волынец;

Виктория Гриб;

Виталий Данилов;

Ярослав Железняк;

Михаил Забродский;

Яна Зинкевич;

Владимир Кабаченко;

Юлия Клименко;

Роман Костенко;

Степан Кубив;

Алексей Кучеренко;

Анжелика Лабунская;

Роман Лозинский;

Ирина Луценко;

Сергей Магера;

Муса Магомедов;

Олег Макаров;

Валентин Наливайченко;

Григорий Немыря;

Андрей Николаенко;

Андрей Осадчук;

Петр Порошенко

Андрей Пузийчук;

Сергей Рахманин;

Кира Рудык;

Олег Синютка;

Инна Совсун;

Ольга Стефанишина;

Александр Сухов;

Сергей Тарута;

Руслан Требушкин;

Рустем Умеров;

Александра Устинова;

София Федина;

Владимир Цабаль;

Михаил Цимбалюк;

Ахтем Чийгоз;

Ярослав Юрчишин.

Напомним, в среду, 26 августа, официальный Вашингтон сообщил о том, что Америка внесла в санкционные списки 5 российских научно-исследовательских институтов. Как полагают американцы, учреждения могут заниматься разработкой химического и биологического оружия.

Как ранее сообщалось, президент России Владимир Путин признал, что санкции, которые ввели западные страны против РФ по причине аннексии полуострова Крым создают массу проблем.