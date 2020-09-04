Россия расширила персональные санкции против украинцев

Персонами нон-грата стали украинские политики и чиновники.
В России расширили персональные санкции против ряда граждан Украины.
Официальный документ правительства РФ опубликован на портале правовой информации.
Были внесены изменения в постановление правительства России от 1 ноября 2018 года, в котором уже были украинцы, которые попали под санкции. Теперь этот список значительно увеличился.
По санкции России попали украинцы:
Соломия Бобровская;
Константин Бондарев;
Леся Василенко;
Сергей Вельможный;
Михаил Волынец;
Виктория Гриб;
Виталий Данилов;
Ярослав Железняк;
Михаил Забродский;
Яна Зинкевич;
Владимир Кабаченко;
Юлия Клименко;
Роман Костенко;
Степан Кубив;
Алексей Кучеренко;
Анжелика Лабунская;
Роман Лозинский;
Ирина Луценко;
Сергей Магера;
Муса Магомедов;
Олег Макаров;
Валентин Наливайченко;
Григорий Немыря;
Андрей Николаенко;
Андрей Осадчук;
Андрей Пузийчук;
Сергей Рахманин;
Кира Рудык;
Олег Синютка;
Инна Совсун;
Ольга Стефанишина;
Александр Сухов;
Сергей Тарута;
Руслан Требушкин;
Рустем Умеров;
Александра Устинова;
София Федина;
Владимир Цабаль;
Михаил Цимбалюк;
Ахтем Чийгоз;
Ярослав Юрчишин.
Напомним, в среду, 26 августа, официальный Вашингтон сообщил о том, что Америка внесла в санкционные списки 5 российских научно-исследовательских институтов. Как полагают американцы, учреждения могут заниматься разработкой химического и биологического оружия.
Как ранее сообщалось, президент России Владимир Путин признал, что санкции, которые ввели западные страны против РФ по причине аннексии полуострова Крым создают массу проблем.