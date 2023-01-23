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"Россия учится": оккупанты изменили тактику, в ГУР рассказали об опасности для Украины

23 января 2023, 14:08
В России начали более реально оценивать мощность Украины, и поэтому изменили свою тактику на поле боя.
Российские военные, Вадим Скибицкий
Оккупанты изменили тактику и учатся на ошибках/ Минобороны РФ armyinform.com.ua

В начале полномасштабного вторжения российская армия заходила в Украину без всякого прикрытия и без организованной системы ПВО. Поэтому украинские воины уничтожали оккупантов, которые шли на Киев, целыми колоннами. Однако за этот год захватчики сделали себе выводы и на основе полученного опыта меняют свое поведение на поле боя.

Оккупанты учатся на ошибках и теперь строят более четкую систему управления по всей линии фронта. Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью Укринформу.

"Они меняют тактику применения своих подразделений. Если год назад это были БТГр, батальонные тактические группы, то сейчас они вернулись к классической схеме – бригада, полк, батальон. Они начали создавать штурмовые отряды, насчитывающие 140-160 человек. Такие отряды включают механизированные подразделения, танки, артиллерию, минометы, противотанковые средства – чтобы прорываться на отдельных участках именно благодаря штурмовым действиям", – объясняет Скибицкий.

Также оккупанты используют тактику "Вагнера" – ведут штурмовые действия за счет нанесения мощных артиллерийских ударов, чтобы полностью уничтожить позиции обороны украинских войск. Такая тактика была применена сначала в Бахмуте, а затем в Соледаре.

Кто такой Вадим Скибицкий

Вадим Скибицкий – генерал-майор, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины.

Захватчики также внесли определенные изменения в использование крылатых ракет. Они каждый раз выбирают другие рубежи пусков, другие маршруты полета авиации. Оккупанты стараются обходить украинскую ПВО и "прощупывают", на каких участках она сильнее, а на каких слабее.

"Это всё реальные примеры того, что противник учится. Чем дольше длятся боевые действия, тем больше опыта набирает враг. И угроза в том, что нынешние их отмобилизованные уже отличаются от тех, которые пришли на нашу территорию в октябре месяце", – говорит Скибицкий.

Напомним, Скибицкий также отмечал, что российские оккупанты могут снова попытаться перейти в наступление на Харьковщине. Вместе с тем он не исключает варианта, что в феврале и в марте будут развиваться активные боевые действия в Луганской и Донецкой областях.

Ранее генерал армии Украины Николай Маломуж говорил, что российский диктатор Владимир Путин хочет захватить всю Донецкую область до 24 февраля чтобы в годовщину полномасштабного вторжения в Украину объявить, якобы цели так называемой "спецоперации" были выполнены.

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