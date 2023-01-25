"Россияне накапливают резервы": эксперт назвал две области, которые находятся под угрозой нового вторжения

По словам эксперта, оккупанты очень активно готовятся именно к концу февраля.

Украинские военные, ВСУ, оккупанты / 43 ОАБр имени гетьмана Тарася Тряcыло, Радио Свобода

Российские войска накапливают резервы на границе с Украиной в Белгородской, Курской областях. Это условное направление на Кременную Луганской области в случае повторного их наступления.

Также не исключено, что это будет попытка наступления и на Харьковскую область, заявил военный и общественный деятель, генерал-майор запаса СБУ, экс-замглавы СБУ Виктор Ягун в эфире FREEДОМ.

"Россияне накапливают резервы на границе с Украиной в Белгородской, Курской областях, это правда. То есть это условное направление на Кременную (Луганская область). И это, возможно, попытка действительно наступления на Харьковскую область. Но я не думаю, что у нас не обращают внимания на эти угрозы", – объяснил Ягун.

По словам эксперта, оккупанты очень активно готовятся именно к концу февраля. Впрочем, отмечает, что все зависит от погоды.

"Они не ожидали, кстати, как, наверное, и мы, настолько теплой зимой, что действительно невозможно использовать активно боевую тяжелую технику для прорывов по тем или иным направлениям. Земля не промерзла. Возможно, будут какие-нибудь еще февральские морозы, не знаю, может, действительно зима переместится где-то на март. Поэтому все будет зависеть от погоды. На этом этапе очень непростая ситуация на фронте не только потому, что может быть наступление, но и потому, что погодные условия не позволяют что нашей стороне противника активно использовать технику вне дорог", — добавил генерал-майор запаса СБУ.

Угроза нападения России из Беларуси

Командующий Объединенными силами Вооруженных сил, генерал-лейтенант Сергей Наев сказал, что у войск Украины есть возможности своевременно отреагировать на угрозу вторжения оккупантов РФ из Беларуси. Если уровень угрозы возрастет, ВСУ задействуют резервы на проблемных направлениях.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины ранее заявили, что Киев отслеживает передвижение войск оккупанта России на территории Беларуси. Пока разведка не фиксирует признаков создания там ударной группировки для нового военного вторжения в Украину. Вероятность нападения с данного направления пока остается низкой.

Аналитики американского Института изучения войны допустили, что новое нападение России на Украину из Беларуси может произойти в конце 2023 года. Атака в ближайшей перспективе, по мнению экспертов, выглядит маловероятной.

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