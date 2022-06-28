Россияне ударили по Криворожской ТЭС, есть пострадавший

Враг ударил ракетами по Криворожской ТЭС / ДТЭК

Во вторник, 28 июня, вражеские войска ударили из артиллерии по Криворожской ТЭС и прилегающих населенных пунктов. В результате атаки пострадал один человек, говорится в заявлении главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука в Telegram.

По его словам, сегодня днем россияне обстреливали Криворожский район. Атака была в частности направлена на Криворожскую ТЭС. Сейчас специалисты устанавливают последствия обстрелов.

Также россияне атаковали населенные пункты Зеленодольск и Великая Костромка.

"Есть один пострадавший мужчина, который получил осколочные ранения ноги", - рассказал Лукашук.

Ракетный удар по Кривому Рогу

Напомним, 18 июня Россия нанесла ракетного удара по Кривому Рогу. Над городом поднимались клубы дыма. Перед ракетным обстрелом в Украине была объявлена воздушная тревога. Местные власти сообщили о наличии разрушений. В результате ракетного удара пострадали два человека.

Также в Генштабе поведали, что России "анонсировали" удары по Криворожской ТЭС. Там утверждают, что Украина якобы планирует сама взорвать станцию. Об этом заявили в Минобороны РФ.

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