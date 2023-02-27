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Ротару выступила на железнодорожном вокзале в Киеве

27 февраля 2023, 20:39
Аурика Ротару (младшая сестра легенды украинской эстрады Софии Ротару), дала благотворительный концерт на столичном ж/д вокзале.
София Ротару, Аурика Ротару
Аурика Ротару выступила с концертом на столичном ж/д вокзале / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

Известная украинская певица Аурика Ротару (младшая сестра легенды украинской эстрады Софии Ротару) дала благотворительное выступление на столичном железнодорожном вокзале. Певица на своей странице в соцсети опубликовала соответствующее видео.

"Благотворительный концерт в поддержку ВСУ! Киевский ж/д вокзал. Приближаем победу вместе!", – именно так Аурика Ротару подписала ролик.

К слову ранее российская модель Анна Калашникова рассказала, что ее богатые друзья устраивали день рождения в Эмиратах. Они хотели позвать на праздник Софию Ротару, предложив за ее выступление 100 тысяч евро, однако певица ответила отказом.

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"Она не в настроении, из-за происходящей ситуации полностью отказалась от концертной деятельности. Я знаю, что ей и в декабре предлагали корпоративы. Но она наотрез отказывается. София Михайловна близко к сердцу принимает все происходящее, ей тяжело собраться", - считает Калашникова.

Напомним, ранее София Ротару четко выразила свою проукраинскую позицию, и, по словам инсайдеров, уделает значительное количество времени и сил волонтерству, которое, впрочем, старается не афишировать.

Поэтому Ротару в едином порыве со всеми украинцами радуется успехам ВСУ на фронте. В частности она похвалила работу украинских воинов в области защиты нашего неба от вражеских ракет. Свое невероятное мастерство они продемонстрировали во время массированного ракетного обстрела Украины силами РФ, который произошел 5 декабря 2022 года.

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