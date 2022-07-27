Русские оккупанты могли потерять в Украине до 125 тысяч человек - The Economist / ВСУ и http://ua.depositphotos.com

С 24 февраля, дня начала полномасштабной русской военной агрессии, российская армия могла потерять в войне против Украины от 100 до 125 тысяч бойцов и офицеров. Об этом сообщает журнал Economist со ссылкой на исследование аналитиков.

Это на уровне худших показателей Второй мировой войны.

Начиная с 1816 года все войны и конфликты, за исключением мировых, лишали жизни в среднем 50 человек-бойцов в день. Но сейчас аналитики говорят ‒ "война России в Украине гораздо более кровавая".

Даже согласно самым скромным подсчетам британской, эстонской и американской разведок, в среднем Россия теряет в войне против Украины около ста солдат и офицеров на день. Спецслужбы стран Запада скромно считают ‒ ВСУ ликвидировали на месте не менее 15 тысяч российских военнослужащих (не считая умерших потом).

Верхнюю планку приблизительных потерь российской армии в конце июня озвучивал министр обороны Великобритании Бен Уоллес, заявивший, что ВСУ ликвидировали около 25 тысяч россиян. Хотя, по состоянию на 27 июля Генштаб ВСУ приводит значительно более высокие цифры – количество убитых россиян превышает 40 тысяч (в среднем около 260 смертей в рядах оккупантов ежедневно)

"По моим ожиданиям, эта война превзойдет по своей смертоносности другие великие европейские войны, без учета мировых, такие как франко-прусская война 1870 – 1871 годов", – говорит аналитик Пол Пост из Университета Чикаго, США.

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Война России против Украины

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее заявил, что войска РФ атакуют силы обороны Украины на Донбассе. Захватчики осуществляют попытки вытеснения украинских войск с их позиций на севере областей.

Бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко отметил, что российская армия пока не может перейти в наступление на Донбассе. У оккупантов не хватает для этого сил и средств. После захвата Северодонецка и Лисичанска их наступательная активность снизилась.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Россия пока не может пойти на эскалацию войны против Украины. Для этого у ее войск нет сил и средств. Оккупанты испытывают сложности, они уже вторую неделю не могут перейти к наступлению на Донецком направлении.

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