С детской коляской шла оживленной трассой: пенсионерка в Днепре шокировала сеть

В Днепре бабушка переходила дорогу через оживленную трассу с детской коляской/ скриншот

В Днепре бабушка вышла на оживленную трассу с детской коляской. Она шла между автомобилей, при этом разговаривая по телефону.

Очевидцы успели снять инцидент на видео. Его опубликовали в Telegram-канале "Днепр Сейчас".

Происшествие случилось на улице Фабра в городе Днепр. Пожилая женщина, которая везла одной рукой коляску с младенцем, а другой держала в руках мобильный телефон, перешла дорогу в неустановленном месте.

Как видно из видео, бабушка заговорилась по телефону и, очевидно, не сразу поняла, где находится. Она медленно двигалась по проезжей части вдоль движения автомобилей. Женщина пришла в себя и начала быстро сходить с трассы лишь тогда, когда один из автомобилей едва смог объехать ее на дороге.

Пользователи в сети оставили под видео много негативных комментариев. Кое-кто называл женщину "бабуля-убийца" и писал, что родителям ребенка лучше не показывать это видео, другие предполагали, что это может быть няня, ведь "вряд ли своего ребенка так бы везла". Еще один из пользователей выразил надежду, что дети бабушки проведут с ней соответствующую беседу, чтобы такое не повторялось.

Ранее сообщалось, что в Запорожье пожилая женщина, гулявшая с внуком на детской площадке, насильно сажала его на качели и била по голове. Инцидент произошел в Шевченковском районе города. Такие "воспитательные меры" сняли очевидцы.

Также в городе Ковель Волынской области 73-летняя пенсионерка, которая ехала на скутере, врезалась в автомобиль Mercedes Sprinter. В результате ДТП бабушка получила телесные повреждения. За рулем автомобиля Mercedes находилась 43-летняя женщина. Полиция открыла уголовное дело по факту нарушения безопасности дорожного движения.