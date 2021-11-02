Бабушка кулаками заставила внука кататься на качелях в Запорожье: видео

Бабушка надавала подзатыльников внуку в Запорожье / скриншот с видео

В Запорожье пожилая женщина, которая гуляла с внуком на детской площадке, насильно садила его на качели и била по голове.

Инцидент произошел в Шевченковском районе Запорожья. Бабушка гуляла с внуком на улице и начала требовать, чтобы тот катался на качелях, ребенок – сопротивлялся, сообщают в Telegram-канале "Запорожье ХЗП".

На опубликованных кадрах видно, что женщина решила его насильно покатать и побежала, чтобы усадить внука на качели. В один момент бабушка перецепилась, и сама упала на конструкцию.

Закончилось все тем, что мальчик сел на качели и через "не хочу" начал кататься, а бабушка ушла и заняла "смотровую" позицию на площадке.

Ранее сообщалось, что в Днепре школьник набросился на учительницу во время урока. Это якобы произошло из-за того, что она забрала у него смартфон.

Ученик шестого класса до этого якобы ел орехи, играл на телефоне и матерился. У учительницы после избиения было много гематом. При этом она отметила, что ранее мальчик уже проявлял агрессию в отношении учителей и других детей.

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