"Освятил" кулаком: в Киеве священник ПЦУ избил женщину из-за собаки и русского языка

Епископ ПЦУ Андриан избил женщину / Скриншот

В Киеве православного епископа Андриана обвинили в избиении женщины – его соседки.

Причиной агрессии священнослужителя стало то, что собака женщины слишком громко лаяла, говорится в материале ICTV.

Пострадавшая киевлянка Иванна Бережная пояснила, что сосед-епископ бил и обзывал ее нецензурными словами.

"Я даже не успела ему ответить. Даже рефлекторную сдачу не смогла дать. Так была испугана. Все произошло неожиданно", – рассказала женщина.

Она уточнила, что кроме претензий к ее собаке священника не устроило то, что она говорила на русском языке.

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/ patriarchia.org.ua

После скандального нападения епископ даже не подумал извиниться перед женщиной.

В сюжете уточняется, что в полиции открыли уголовное производство.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Днепропетровской области, в городе Вольногорск, священник Православной церкви Украины (ПЦУ) на праздничном концерте в честь 25-летия Конституции страны публично назвал дер*мом священников и прихожан храмов бывшей Украинской православной церкви (Московского патриархата).