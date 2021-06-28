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"Слава Украине, г*вно - России": под Днепром священник ПЦУ устроил скандал против УПЦ (МП)

28 июня 2021, 20:36

В городе Вольногорск (Днепропетровская область) священник Православной церкви Украины взял на душу грех сквернословия и обрушился на бывшую УПЦ МП.

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Под Днепром священник ПЦУ устроил скандал против бывшей УПЦ (МП) / скриншот из видео

В Днепропетровской области, в городе Вольногорск, священник Православной церкви Украины (ПЦУ) на праздничном концерте в честь 25-летия Конституции страны публично назвал дер*мом священников и прихожан храмов бывшей Украинской православной церкви (Московского патриархата). Соответствующее видео было опубликовано на Facebook-странице Банду геть.

Свое поведение клирик обосновал существованием "московских попов-сепаратистов", с которыми зачастую общаются жители региона, посещая их проповеди, и добавил, что "переживает за Украину". "Понятно? Я вам правду говорю. Я больше ни на какие мероприятия не приду. Потому что это дерьмо! Слава Украине, г*вно России!", — сказал он.

В зале некие женщины начали возмущаться ‒ дескать, священник не культурный человек.

"Я вам скажу, что это за культура – это я переживаю за Украину, а вы тут хлопаете этим всем "попам-сепаратистам". Вот это я вам правду говорю - ни на какие призывы не перейду, потому что это дер*мо здесь сидит", – сказал он.

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Напомним, ранее в Одессе храме Рождества Христова Православной Церкви Украины священнослужители и прихожане устроили массовую драку.

В потасовку перерос конфликт из-за ссоры бывшего и нынешнего настоятелей храма. До 2019 года церковь относилась к УПЦ КП, а после получения томоса перешла в ПЦУ.

Однако местный священник не согласился с решением нового правящего Одесского и Балтского архиерея от ПЦУ, отстранившего его от руководства храмом и приходом.

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