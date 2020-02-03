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"Антиканонические и ничтожные": Епифаний растоптал надежды Филарета

3 февраля 2020, 15:57

Патриарх Филарет находится в самоизоляции, считает митрополит Епифаний.

Патриарх Филарет и митрополит Епифаний
Патриарх Филарет и митрополит Епифаний / vidomosti.kiev.ua

Требования почетного патриарха Филарета о восстановлении Украинской православной церкви Киевского патриархата являются антиканоническими и ничтожными, заявил предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

По его словам, Филарет сыграл важную роль в становлении автокефальной Православной церкви Украины, однако он ожидал от почетного патриарха, что тот станет опорой в развитии, утверждении и укреплении единой поместной Православной церкви в Украине, поскольку имеет большой опыт управления украинской церковью, начиная еще со времен экзархата.

Читайте также"Обман и ультиматум": еще один иерарх открестился от Собора УПЦ КП"Мы все ожидали, что этот опыт будет использован для будущего развития и построения уже признанной Украинской православной церкви, потому что он в течение длительного времени - в течение 25 лет был знаменем автокефалии, но, к сожалению, те взгляды, которые были им высказаны после получения томоса, шли наперекор общему мнению всех архиереев и духовенства. Поэтому сейчас почетный патриарх Филарет находится в самоизоляции. Он является иерархом Православной церкви Украины. Мы ему создали все необходимые условия для дальнейшего его существования как иерарха", - подчеркнул глава ПЦУ на пресс-конференции после молебна по случаю первой годовщины своей интронизации предстоятелем ПЦУ.

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Вместе с тем Епифаний призвал Филарета к примирению и к дальнейшему участию в развитии ПЦУ, а также напомнил, что уже окончательно завершена ликвидация УПЦ КП, а "ПЦУ является правопреемником УПЦ КП".

В то же время он обратил внимание на то, что в ПЦУ не приветствуют современные взгляды почетного патриарха Филарета, которые идут вразрез с утверждением ПЦУ как единой поместной церкви.

Читайте такжеЛиквидация УПЦ КП: Филарет выдвинул жесткое требование"Мы не обращаем внимания на те антиканонические и ничтожные действия, которые он совершает, потому что то, что он совершает, не имеет будущего. Будущее именно за Православной церковью Украины, которая состоялась, и в будущем будет только укреплять свои позиции. К сожалению, эти испытания, которые мы также пройдем, и эти внутренние вызовы, которые в определенной степени является досадными для нас, потому что мы ожидали, что будет содействие и помощь, будет опыт для того, чтобы развивать, но, к сожалению, мы видим, что со стороны почетного патриарха есть такая деструктивная деятельность", - добавил Епифаний.

Напомним, ранее патриарх Филарет заявил об отзыве своей подписи под постановлением Поместного Собора от 15 декабря 2018 года, на котором была ликвидирована Украинская православная церковь Киевского патриархата.

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