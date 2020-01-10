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Ликвидация УПЦ КП: Филарет сделал неожиданный ход, в ПЦУ ответили

10 января 2020, 14:00

Патриарх Филарет обратился к министру культуры, молодежи и спорта Украины Владимиру Бородянскому.

Филарет
Патриарх Филарет / focus.ua

Подпись под постановлением Поместного Собора от 15 декабря 2018 года, на котором была ликвидирована Украинская православная церковь Киевского патриархата, отозвана патриархом Филаретом.

По сообщению пресс-службы УПЦ КП, информация о решении патриарха Филарета передана министру культуры, молодежи и спорта Украины Владимиру Бородянскому.

"Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет отозвал свою подпись под постановлением так называемого Поместного Собора Украинской Православной Церкви Киевского патриархата от 15 декабря 2018 года. На это постановление ссылаются чиновники Министерства культуры Украины, которые отказываются осуществить государственную регистрацию постановления Поместного Собора Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата от 20 июня 2019 года, которым было отменено постановление т.н. Поместного Собора УПЦ КП от 15 декабря 2018 года", - подчеркивается в сообщении.

Читайте также"Преступные приказы": у Филарета ответили на ликвидацию УПЦ КПСвое решение Филарет обосновал положениями Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также Конституции Украины, которыми исключается возможность ухудшения правового положения граждан Украины, реализующих право на свободу совести в УПЦ КП.

"Поэтому в дальнейшем подпись Патриарха Киевского и всей Руси - Украины Филарета под постановлением так называемого Поместного Собора Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата от 15 декабря 2018 в дальнейшем прошу считать недействительной", - добавил Филарет.

На решение Филарета уже отреагировали в Православной церкви Украины. Митрополит Евстратий (Зоря) подчеркнул, что заявление патриарха Филарета о является свидетельством того, что "владыка встал на путь лжи".

По мнению Евстратия, своим шагом Филарет подтвердил, что остается неотъемлемой частью ПЦУ.

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"Этим очередным заявлением только снова им самим подтверждается, что постановление патриарх Филарет подписывал. И все участники Собора и все, кто видел видеозапись, могут засвидетельствовать, что делал он это осознанно и добровольно. А как можно "выйти" - не войдя? А если вошел - то на условиях, определенных Собором и Уставом Церкви, а не собственным воображением или меняющимся настроением", - пишет представитель ПЦУ в своем Facebook.

Он также добавил, что постановление Поместного Собора не является договором или соглашением, которые можно разорвать.

"Так же и наследство и имя Киевского Патриархата принадлежит Поместной Церкви, а не является частной собственностью одного иерарха, которой он безуспешно стремится распоряжаться по своему усмотрению", - добавил Евстратий.

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Напомним, 14 декабря, в ходе заседания архиерейского Собора Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил о юридическом прекращении религиозных организаций Киевская патриархия УПЦ КП и Патриархия УАПЦ.

Минкульт УПЦ КП Филарет Евстратий (Зоря) ПЦУ
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