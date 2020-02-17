Драка за храм: на Черниговщине священника ПЦУ избили прихожане УПЦ МП

Священника ПЦУ избили на Черниговщине / cheline.com.ua

В селе Припутни Ичнянского района Черниговской области произошла драка между представителями Православной церкви Украины и Украинской православной церкви Московского патриархата.

Как сообщает сектор коммуникации Главного управления Национальной полиции в Черниговской области, в результате конфликта между прихожанами храма Рождества Богородицы священник ПЦУ получил телесные повреждения.

Отмечается, что священник ПЦУ пришел к храму, чтобы зачитать выписку из Государственного реестра об изменении религиозного подчинения общины.

"По словам священнослужителя, на входе в храм их встретил священник УПЦ МП и другие жители села, один из которых якобы нанес заявителю удар головой в лицо", - говорится в сообщении.

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В полиции уточнили, что жители села разделились в своих религиозных симпатиях на два противоположных лагеря: "Учитывая социальное напряжение в селе, полиция приняла превентивные меры и не дала межконфессиональному конфликту обостриться".

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Прикарпатье у УПЦ МП отжали храм.