"Захват и рейдерство": на Прикарпатье у УПЦ МП отжали храм

Храм в честь всех преподобных Киево-Печерских в Ивано-Франковской области / ivano-frankivsk.church.ua

В Украинской православной церкви Московского патриархата заявили о захвате их храма в Ивано-Франковской области сторонниками Православной церкви Украины.

Инцидент произошел в селе Грынява, рассказали в ивано-франковской епархии УПЦ МП.

"5 января 2020 года представители ПЦУ продолжили заниматься рейдерством и захватили храм в честь всех преподобных Киево-Печерских. Храм входил в храмовый комплекс при Успенском храме", - сказано в сообщении.

В УПЦ МП утверждают, что нападению также подвергся церковный дом, в котором располагается трапезная и воскресная школа.

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Напомним, ранее предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний рассказал, сколько приходов УПЦ МП перешли в ПЦУ.